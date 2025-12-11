Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από λίγη ώρα από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και πιο συστηματικά στις δικές της δυνάμεις, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.



«Ο κόσμος δεν είναι πλέον όπως πριν. Ζούμε σε άλλη εποχή, σε άλλο κόσμο και απαιτούνται διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που δίναμε κατά το παρελθόν (…) Έχουμε δύσκολα χρόνια μπροστά μας», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. «Είναι πεποίθησή μας ότι η Ευρώπη πρέπει να στέκεται στα δικά της πόδια, για τη μελλοντική ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία μας», πρόσθεσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για «εντατική δουλειά, αλλά με ψυχραιμία». Διαβεβαίωσε επίσης ότι «όπου υπάρχουν κοινά συμφέροντα», είναι προφανές ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις ΗΠΑ.



Στη συνέχεια ο Μερτς αναφέρθηκε και στη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, λέγοντας πως «η νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι είμαστε εδώ στον σωστό δρόμο» σχετικά με την ανάγκη να επενδύσουμε συστηματικά στις δυνάμεις μας. Ο κ. Μερτς άφησε να εννοηθεί ότι, κατά τη χθεσινή συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι κατέστησαν σαφές ότι, για τις εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία, πρέπει να απαντήσουν ο ουκρανός πρόεδρος και ο ουκρανικός λαός, επισημαίνοντας ότι θα ήταν λάθος να ασκηθεί πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο της χθεσινής συνομιλίας με τον πρόεδρο Τραμπ, για την οποία ο αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι «ειπώθηκαν σκληρά λόγια», ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά τόνισε ότι μόνο ο ουκρανός πρόεδρος και ο ουκρανικός λαός μπορούν να απαντήσουν ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να δεχθούν και αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκή πρόταση για από κοινού με τις ΗΠΑ επεξεργασία κειμένου εντός του Σαββατοκύριακου ώστε την επόμενη εβδομάδα να πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Βερολίνο.



Αναφερόμενος στην προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι καθίσταται δυσκολότερη επειδή ο Βλαντίμιρ Πούτιν «συνεχίζει αμείλικτα τον βάρβαρο πόλεμό του εναντίον των άμαχων Ουκρανών», ενώ ταυτόχρονα, «προσπαθεί να κερδίσει χρόνο» στις διαπραγματεύσεις. Με το βλέμμα στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, ο καγκελάριος τόνισε ότι η Ευρώπη θέλει κατάπαυση του πυρός, κατοχύρωσή της με ισχυρές νομικές και υλικές εγγυήσεις -«όχι όπως συνέβη με τις Συμφωνίες του Μινσκ»- και ζητά να ληφθούν υπ’ όψιν τα συμφέροντα ασφάλειάς της. «Για αυτό και είναι τόσο σημαντικό να συμμετέχουμε στη διαδικασία. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ερήμην μας», τόνισε, αλλά υπογράμμισε ταυτόχρονα και ότι «θα ήταν λάθος να ωθήσουμε τον ουκρανό πρόεδρο σε μια ειρήνη που δεν μπορεί να δικαιολογήσει στον ουκρανικό λαό τα τέσσερα χρόνια οδυνών και θανάτων».



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γερμανός καγκελάριος εμφανίστηκε πάντως πεπεισμένος ότι εξακολουθεί να ισχύει η αμερικανική δέσμευση για εγκατάσταση πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς Tomahawk το 2026 στη Γερμανία, η οποία είχε αναληφθεί κατά τη θητεία του Τζο Μπάιντεν. «Δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω για τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν. Δεν υπάρχουν βήματα προς την ακύρωση της αμοιβαίας δέσμευσης ασφάλειας», δήλωσε ο κ. Μερτς, ενώ ο Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις υποχρεώσεις τους στο ΝΑΤΟ. Η αμερικανική πλευρά έχει μέχρι τώρα αποφύγει να τοποθετηθεί σχετικά, ενώ στο κείμενο της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας αναφέρεται εμφατικά ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει στο μέλλον να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για την άμυνά τους. «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για την ασφάλειά μας στην Ευρώπη από ό,τι στο παρελθόν. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει δίκιο που το επισημαίνει αυτό», περιορίστηκε να δηλώσει ο καγκελάριος.



Κληθείς επίσης να εξηγήσει τη δήλωσή του προς την Ουάσιγκτον, «αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι με την Ευρώπη, τότε τουλάχιστον κάντε συνεργάτη σας τη Γερμανία», ο κ. Μερτς σημείωσε ότι για τις ΗΠΑ είναι συχνά δύσκολο να αντιληφθούν τι σημαίνει ως θεσμός η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Όταν δεν μπορούν να μιλήσουν με την ΕΕ, μπορούν να συνομιλούν διμερώς», πρόσθεσε ο καγκελάριος.

Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του εξήρε τον ηγετικό ρόλο της Γερμανίας στη Συμμαχία και την απόφαση του Βερολίνου να επιτύχει τον νέο ΝΑΤΟϊκό στόχο για δαπάνες 3,5% στην άμυνα και επιπλέον 1,5% σε πολιτικές για την ασφάλεια έως το 2029, έξι χρόνια πριν από την ημερομηνία – ορόσημο. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ενωμένο.