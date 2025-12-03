Στις εναρκτήριες δηλώσεις του κατά τη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης με τους υπουργούς Εξωτερικών, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, τόνισε ότι η Ρωσία «συνεχίζει να δοκιμάζει την αποτροπή μας» και ότι «αντιμετωπίζουμε πραγματικούς και διαρκείς κινδύνους».

Ο Ρούτε υπογράμμισε ότι η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο των χωρών μελών με αεροσκάφη και drones, έχει προχωρήσει σε σαμποτάζ και έχει στείλει κατασκοπευτικά πλοία στα ύδατά τους. Αυτές οι ενέργειες, όπως τόνισε, είναι «απερίσκεπτες και επικίνδυνες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ρωσία «συνεργάζεται στενά» με την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν «για να διαταράξει τις κοινωνίες μας και να καταργήσει τους παγκόσμιους κανόνες» και προετοιμάζεται «για μακροπρόθεσμη αντιπαράθεση».

Ο Ρούτε ανέφερε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «αυξάνουν τις επενδύσεις στην άμυνα, αλλά όλοι πρέπει να αναλάβουμε το μερίδιό μας».

Τέλος, τόνισε ότι η Ουκρανία «χρειάζεται τη στήριξή μας περισσότερο από ποτέ», καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις.