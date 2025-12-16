Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Χαλάνδρι, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στην ακινητοποίηση οχήματος στο οποίο επέβαιναν έξι ανήλικοι. Στο τιμόνι βρισκόταν ο 16χρονος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην οδό Αποστολοπούλου, όπου φαίνεται η ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης μετά από καταδίωξη στους γύρω δρόμους της περιοχής.

Οι εικόνες από την ακινητοποίηση του οχήματος

Στο βίντεο διακρίνεται το όχημα να σταματά, ενώ αστυνομικοί προσεγγίζουν με τα όπλα προτεταμένα και δίνουν σαφείς εντολές στους επιβάτες. Ακούγονται οι φωνές «κάτσε κάτω» και «σβήσε τη μηχανή!», καθώς οι ανήλικοι καλούνται να βγουν από το αυτοκίνητο.

Μόλις το ΙΧ ακινητοποιείται πλήρως, δύο αστυνομικοί πλησιάζουν και ζητούν από τους επιβαίνοντες να κατέβουν, φωνάζοντας «κάτω, κάτω», πριν τους περάσουν χειροπέδες. Σε άλλο σημείο του υλικού, ακούγεται αστυνομικός να δίνει μέσω ασυρμάτου την εντολή «σβήσε το όχημα».

Κατά τον έλεγχο, ένας από τους ανήλικους, ηλικίας 15 ετών, βρέθηκε να έχει πάνω του κουζινομάχαιρο, το οποίο –σύμφωνα με τις Αρχές– ήταν επιμελώς κρυμμένο.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου οδηγού και του 15χρονου που έφερε το μαχαίρι. Οι υπόλοιποι τέσσερις ανήλικοι που επέβαιναν στο όχημα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οπλοφορία. Για τον 16χρονο σχηματίστηκε επίσης δικογραφία για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, ενώ βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Αργότερα, τόσο ο ανήλικος οδηγός όσο και ο 15χρονος αφέθηκαν ελεύθεροι, με την υπόθεση να παραπέμπεται σε τακτική δικάσιμο.

Πώς προηγήθηκε η καταδίωξη

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα και έκαναν σήμα για έλεγχο. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και επιχείρησε να απομακρυνθεί, κινούμενος ακόμη και αντίθετα σε στενούς δρόμους της περιοχής.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην οδό Αποστολοπούλου, όπου το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και ακολούθησε η επέμβαση της ΟΠΚΕ.