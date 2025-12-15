Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία θα προχωρήσει αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή και της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Όπως αποφασίστηκε στο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, η απεργία γίνεται «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ».

Παράλληλα, δηλώθηκε η αμέριστη αλληλεγγύη στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωση.

ΠΟΕ – ΟΤΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών. Επιπλέον, βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας:

– Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

– Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων

– Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

– Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

– Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

– Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης.

Και εκπαιδευτικοί στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Ο Σωκράτης» που τονίζει ότι «εργαζόμενοι αγρότες και όλος ο λαός ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της φοροληστείας και του πολέμου! Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία! Καμία θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία».

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

«Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Και επισημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

«Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΟΛΜΕ καλεί, τέλος, όλους τους εκπαιδευτικούς «να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στην απεργία και πώς, κάτι που θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας, με το ενδεχόμενο στάσης εργασίας ή απεργίας να παραμένει ανοιχτό.

Σημειώνεται πως, ανεξάρτητα από την απεργία της Τρίτης, σε στάση εργασίας θα προχωρήσουν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκειμένου να γίνει η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Η στάση εργασίας δεν θα επηρεάσει καθόλου τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής. Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.