Ο Άκης Πετρετζίκης νέος Chef Ambassador της AEG

Η Electrolux Ελλάς ανακοινώνει την επίσημη συνεργασία της με τον διακεκριμένο Chef Άκη Πετρετζίκη, ο οποίος από τον Δεκέμβριο 2025 θα είναι ο Chef Ambassador της AEG, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής και δημιουργικής σχέσης.

Η συνεργασία μεταξύ της Electrolux Ελλάς και του Chef Άκη Πετρετζίκη ξεκίνησε τον Ιούνιο 2025, όταν εξόπλισε και αναβάθμισε το ολοκαίνουριο στούντιό του με συσκευές AEG, προσφέροντας τεχνολογία αιχμής για τη δημιουργία νέου περιεχομένου και γαστρονομικών εμπνεύσεων. Επιπλέον, ο Chef συμμετείχε στο “TASTE the Future’’ event που πραγματοποιήθηκε τον ίδιο μήνα στην Κροατία στο πλαίσιο της επετείου των 30 χρόνων παρουσίας στην αγορά της Ελλάδας και της Κροατίας και της παρουσίασης των νέων σειρών συσκευών AEG και Electrolux.

Οι δύο αυτές δράσεις αποτέλεσαν τη βάση για την εξέλιξη μιας πιο ουσιαστικής, στρατηγικής σχέσης. Ως Chef Ambassador της AEG, ο Άκης Πετρετζίκης θα συμβάλει στην ενίσχυση της παρουσίας και της ταυτότητας της AEG στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στο brand και τον κόσμο της σύγχρονης γαστρονομίας.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG. Το νέο περιεχόμενο θα αναδεικνύει την αξία της καινοτομίας, της λειτουργικότητας και του σύγχρονου design στις οικιακές συσκευές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διευκολύνουν και αναβαθμίζουν την καθημερινή δημιουργία στην κουζίνα.

Ο General Manager της Electrolux Group για την περιοχή της Αδριατικής και της Ελλάδας, κ. Damir Madjarevic, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Chef Άκη Πετρετζίκη στη νέα αυτή φάση συνεργασίας, με κοινό όραμα την προώθηση της καινοτομίας, της έμπνευσης και της αριστείας στον χώρο της σύγχρονης κουζίνας. Η συνεργασία μας εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της AEG για τεχνολογία με ουσία, υψηλή αισθητική και έμπνευση για κάθε στιγμή στην κουζίνα. Ο Chef Άκης Πετρετζίκης μοιράζεται τις ίδιες αξίες με εμάς και το ίδιο πάθος για ποιότητα και δημιουργικότητα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που προχωράμε μαζί σε μια συνεργασία που εξελίσσεται δυναμικά και μεγαλώνει».