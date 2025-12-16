Κορυφώνεται σήμερα το βράδυ η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμό για το 2026, εν μέσω μιας περιόδου έντονης πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και της ακρίβειας που εξακολουθεί να μαστίζει την αφορά.

Η κυβέρνηση μέσω του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα επιχειρήσει από το βήμα της Ολομέλειας να αναδείξει τον προϋπολογισμό ως ένα σχέδιο σταθερότητας και φορολογικής ελάφρυνσης, με στόχο να φανεί απτό όφελος στα νοικοκυριά από τις αρχές του νέου έτους.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση ο προϋπολογισμός του 2026 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιχειρεί να συνδέσει τη δημοσιονομική σταθερότητα με ουσιαστικές μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών.

Όπως έχει τονίσει άλλωστε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμένεται μια συνολική αλλαγή στη φορολογική πολιτική, η οποία οδηγεί στη μεγαλύτερη ελάφρυνση φορολογικών βαρών των τελευταίων δεκαετιών.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να ενισχυθούν τα εισοδήματα, να στηριχθεί η οικογένεια και να δοθεί ανάσα στη μεσαία τάξη και στους νέους που δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος έχει κινηθεί και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος ανέλυσε τα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2026 και θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών.

Όπως εξήγησε, η νέα φορολογική κλίμακα οδηγεί σε μικρότερη παρακράτηση φόρου στους μισθούς, γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένες καθαρές αποδοχές τόσο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ιδιαίτερα ωφελημένοι δε, αναμένεται να είναι οι οικογένειες με παιδιά, αλλά και οι νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών.

Οι μειώσεις φόρων όμως δεν θα περιορίζονται μόνο στη μισθωτή εργασία. Από τις αρχές του 2026 προβλέπεται σημαντική μείωση του ΦΠΑ σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές, με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο κόστος αγαθών και υπηρεσιών και να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, ένα μέτρο που αφορά άμεσα χιλιάδες νοικοκυριά και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια μείωσης των έμμεσων επιβαρύνσεων.

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Από το 2026, μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών σε μικρούς οικισμούς θα δει τον ΕΝΦΙΑ να μειώνεται στο μισό, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση λόγω της αναπροσαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύουν στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη μείωση αδικιών που επιβάρυναν επί χρόνια τους πολίτες.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίως όσους δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και σε ακριτικές περιοχές.

Το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα μειώνεται σημαντικά, ενώ ειδικές προβλέψεις ισχύουν για νέες μητέρες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση παιδιού.

Πρόκειται για μέτρα που, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και στόχο να στηρίξουν την εργασία και τη δημογραφική πολιτική.

Στο πεδίο των μισθών, από την άνοιξη του 2026 προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα επηρεάσει θετικά και τα επιδόματα, αλλά και τις αποδοχές στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυξήσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών, με αναδρομική ισχύ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το πακέτο των φοροελαφρύνσεων και των εισοδηματικών ενισχύσεων συμπληρώνεται από μόνιμα μέτρα στήριξης για ευάλωτες ομάδες, όπως χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, αλλά και από παρεμβάσεις που συνδέονται με το κόστος στέγασης.

Στο τέλος του 2026 προβλέπεται και νέα αύξηση των συντάξεων, η οποία θα συνοδευτεί από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ένα αίτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια χιλιάδες συνταξιούχους.