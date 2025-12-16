Ο Σαντιάγο Μοντιέλ της Ιντεπεντιέντε είναι ο νικητής του FIFA Puskás Award για το 2025, καθώς το γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της κόντρα στην Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια αναδείχθηκε το καλύτερο του 2025.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία απονέμει το Puskás Award, προς τιμήν του θρυλικού Φέρεντς Πούσκας, στον ποδοσφαιριστή που έχει πετύχει το καλύτερο γκολ του έτους και ο φετινός νικητής είναι ο Μοντιέλ.

Στον αγώνα της Ιντεπεντιέντε με την Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, τον περασμένο Μάιο, για το πρωτάθλημα της Αργεντινής, ο 25χρονος Μοντιέλ πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι εκτός περιοχής, αφήνοντας άφωνους τους πάντες.

Αμέσως, φυσικά, το γκολ έθεσε υποψηφιότητα, δυνατή υποψηφιότητα, για να αναδειχθεί ως το καλύτερο του 2025 και τελικά αυτό έγινε, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (16/12).