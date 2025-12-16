Σήμερα το μεσημέρι, στα Δειλινά Ηρακλείου, ένας αλλοδαπός, ηλικίας περίπου 35 ετών, μπήκε σε κατάσταση αμόκ σε σούπερ μάρκετ, προκαλώντας τον τρόμο σε όσους ψώνιζαν αμέριμνοι. Σύμφωνα με μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, ο 35χρονος «έκανε ζημιές, ενοχλούσε τους πελάτες. Πήρε ένα μαχαίρι και κυνήγησε πελάτη».

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο αλλόκοτη. Βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ, ο άνδρας άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο.

Όταν έμεινε ημίγυμνος, άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα και να προκαλεί φασαρία. Έφτασε μέχρι το σημείο να σπάσει την τζαμαρία του σούπερ μάρκετ, κλωτσώντας και χτυπώντας την με τα χέρια του, όταν ο υπεύθυνος του καταστήματος προσπάθησε να κλειδώσει την πόρτα, για να μην ξαναμπεί μέσα ο άνδρας.

Στη συνέχεια ο άνδρας κατευθύνθηκε προς την Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, όπου εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αλλοδαπός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, αναφέρει δημοσίευμα του Creta24.