Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί για τα αίτια του θανάτου του 43χρονου μποξέρ στο Αίγιο, που γρονθοκόπησε ορθοπεδικό την Παρασκευή (12/12) την ώρα που εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την Κυριακή (14/12) το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το tempo24, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη και το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.

Οι συγγενείς του, που τον αναζητούσαν, τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, κάλεσαν ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.