Απαντήσεις για τον θάνατο του 44χρονου μποξέρ στο Αίγιο αναζητούν οι Αρχές. Ο άνδρας πήγε την Παρασκευή 12/12 στο νοσοκομείο για ένα πρόβλημα στο πόδι του, τσακώθηκε με έναν γιατρό και χτες το απόγευμα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Ο 44χρονος αφού έδειρε τον γιατρό μέσα στο νοσοκομείο του Αιγίου εξαφανίστηκε ώστε να μην συλληφθεί και πέθανε την Κυριακή το απόγευμα.

Οι συγγενείς του, που τον αναζητούσαν, τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, κάλεσαν ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις του 44χρονου που θα δώσουν απαντήσεις για το τι συνέβη.

Η επίσκεψη στο νοσοκομείο και ο τσακωμός με τον γιατρό

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής ο 44χρονος – ο οποίος είναι γνώριμος των Αρχών – επισκέφθηκε το νοσοκομείο για να εξεταστεί καθώς είχε ένα πρόβλημα στο πόδι του.

Εκεί, υπήρξε έντονη διαφωνία με τον γιατρό σχετικά με τη θεραπεία του, με την αντιπαράθεση να κλιμακώνεται σε βίαιη επίθεση. Ειδικότερα, ο ασθενής φέρεται να είπε στον γιατρό ότι «δεν του αρέσει η μούρη του». Στη συνέχεια ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός και ο γιατρός παρέμεινε αιμόφυρτος μέσα στο εξεταστήριο.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το επεισόδιο. Ο δράστης όμως είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο 44χρονος μάλιστα φέρεται να χτυπούσε τον γιατρό πάνω από 20 λεπτά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.