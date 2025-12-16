Έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου προκάλεσε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που σχολίασε τον τραγικό θάνατο του σκηνοθέτη, Ρομπ Ράινερ.

Ο 78χρονος Ράινερ και η 68χρονη σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Λίγο αργότερα, ο Τραμπ έκανε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας τον σκηνοθέτη «διαταραγμένο» και αποδίδοντας τον θάνατό του σε αυτό που αποκάλεσε «Σύνδρομο Παράκρουσης Τραμπ».

Σημειώνεται ότι η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο 32χρονος γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε σχέση με τους θανάτους των γονιών του. Η εγγύηση ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πρόεδρος προχώρησε παράλληλα σε αυτοέπαινο, υποστηρίζοντας ότι η «εμμονή» και η «παράνοια» του Ράινερ απέναντί του έρχονταν σε αντίθεση με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Τη Δευτέρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επανέλαβε τις αιχμές, δηλώνοντας ότι «δεν ήταν θαυμαστής» του σκηνοθέτη και ότι «πρόκειται για διαταραγμένο άνθρωπο».

Τη Δευτέρα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο, ανέφερε: «Ήξερε ότι αυτό που έλεγε ήταν ψέμα -στην πραγματικότητα ίσχυε ακριβώς το αντίθετο-, αλλά είπε ότι ήμουν φίλος της Ρωσίας, ότι ελεγχόμουν από τη Ρωσία. Ήταν από τους ανθρώπους που το υποστήριζαν αυτό. Νομίζω ότι έβλαψε την καριέρα του, κατέληξε ως ένας διαταραγμένος άνθρωπος», πρόσθεσε.

Διασημότητες και πολιτικοί έσπευσαν να κατακεραυνώσουν τον Τραμπ, σχολιάζοντας τα σχόλιά του ως «μικρόψυχα» και «αηδιαστικά».

«Τι αηδιαστική και χυδαία δήλωση», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο ηθοποιός Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.

What a disgusting and vile statement. https://t.co/Bdv6qI38ee — Patrick Schwarzenegger (@PSchwarzenegger) December 15, 2025

Στο ίδιο πνεύμα, η τηλεοπτική παρουσιάστρια, Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία χαρακτήρισε τον Ράινερ φίλο της και «έναν πραγματικά σπουδαίο άνθρωπο», καταδίκασε τον Τραμπ.

Αναφερόμενη στις επιθέσεις του Τραμπ κατά επικριτών του ακροδεξιού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε φέτος τον Σεπτέμβριο, η Γκόλντμπεργκ σημείωσε ότι τότε ο Λευκός Οίκος είχε στραφεί εναντίον όσων ανέφεραν το ιστορικό επιθετικής ρητορικής του Κερκ κατά μεταναστών, γυναικών και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων. Και πρόσθεσε: «Δεν καταλαβαίνω αυτόν τον άνθρωπο (σ.σ. τον Τραμπ) στον Λευκό Οίκο. Μίλησε εκτενώς για τον Τσάρλι Κερκ και μετά δημοσιεύει αυτό… Δεν ντρέπεστε; Καθόλου ντροπή; Μπορείτε να πέσετε πιο χαμηλά; Δεν νομίζω».

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, έγραψε στο X: «Αυτός είναι ένας άρρωστος άνθρωπος».

This is a sick man. https://t.co/l0TS2PhFlZ — Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 15, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής των Δημοκρατικών από τη Φλόριντα, Μάξγουελ Αλεχάντρο Φροστ, δήλωσε: «Τι απεχθές σκουπίδι».

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Κονέκτικατ, Κρις Μέρφι, είπε επίσης για τον Τραμπ: «Έχει χάσει κάθε μέτρο. Τώρα λέει ότι ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ προκάλεσαν τη δική τους δολοφονία, επειδή δεν τον υποστήριζαν. Αρρωστημένο».

Η βουλευτής των Δημοκρατικών από την Καλιφόρνια, Ζόι Λόφγκρεν, χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «ένα νέο δείγμα για αυτόν τον μικρόψυχο και μισαλλόδοξο άνθρωπο», προσθέτοντας: «Το κόμμα του πρέπει να το καταδικάσει».

Από την άλλη πλευρά, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής από την Τζόρτζια, Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, έγραψε: «Πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία, όχι για πολιτική».

Η Γκριν φάνηκε επίσης να αναφέρεται στο παρελθόν του Νικ Ράινερ, γράφοντας: «Σε πολλές οικογένειες υπάρχει ένα μέλος με προβλήματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας. Είναι απίστευτα δύσκολο και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενσυναίσθηση, ειδικά όταν καταλήγει σε δολοφονία».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι, Τόμας Μάσι. «Ανεξάρτητα από το πώς ένιωθε κανείς για τον Ρομπ Ράινερ, αυτός ο λόγος είναι ακατάλληλος και προσβλητικός για έναν άνθρωπο που μόλις δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο», δήλωσε.

Ο Ράινερ υπήρξε επί χρόνια έντονος επικριτής του Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian. Σε συνέντευξή του στο Variety το 2017, είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ ήταν «πνευματικά ακατάλληλος» για την προεδρία. Είχε επίσης προειδοποιήσει τον Guardian ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εκτροχιαστούν, εάν ο Τραμπ κέρδιζε δεύτερη θητεία το 2024.

«Βλέπουμε την απολυταρχία να προελαύνει σε όλο τον κόσμο», είχε πει τότε. «Αν εμείς (σ.σ. οι ΗΠΑ) καταρρεύσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσει η δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο».

Παρά την κριτική του προς τον Τραμπ και τα ακροδεξιά χριστιανοεθνικιστικά κινήματα, ο Ράινερ είχε εκφράσει «απόλυτη φρίκη» και είχε καταδικάσει κατηγορηματικά την πολιτική βία μετά τη δολοφονία του Κερκ.

«Είναι αδιανόητο αυτό που του συνέβη», είχε δηλώσει. «Δεν πρέπει να συμβαίνει σε κανέναν. Δεν με νοιάζει ποιες είναι οι πολιτικές σου πεποιθήσεις. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι λύση για την επίλυση προβλημάτων».