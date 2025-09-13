Επίσημες κατηγορίες θα αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα ο 22χρονος νεαρός από τη Γιούτα που φυλακίστηκε ως ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ενώ το Reuters κάνει λόγο για ένα δυσοίωνο σημείο καμπής στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, αφού συγγενείς και ένας οικογενειακός φίλος ειδοποίησαν τις αρχές ότι είχε εμπλακεί στο έγκλημα, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ.

Ο Κερκ, συνιδρυτής της συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA και ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ, δέχθηκε τον θανάσιμο πυροβολισμό κατά τη διάρκεια μιας υπαίθριας εκδήλωσης στην οποία συμμετείχαν 3.000 άτομα στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ, περίπου 65 χλμ. νότια της Σολτ Λέικ Σίτι.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο ελεύθερος σκοπευτής διέφυγε κατά τη διάρκεια της αναταραχής και ένα τυφέκιο με μπουλόνι που πιστεύεται ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δολοφονίας βρέθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Η αστυνομία αργότερα δημοσίευσε εικόνες από κάμερες παρακολούθησης που δείχνουν ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» να φοράει σκούρα ρούχα και γυαλιά ηλίου.

Η δολοφονία που έχει προκαλέσει την οργή των υποστηρικτών του Κερκ καταδικάστηκε από όλο το ιδεολογικό φάσμα.

«Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας», δήλωσε ο κυβερνήτης Κοξ, αποκαλώντας τη δολοφονία του Κερκ «ορόσημο στην αμερικανική ιστορία» και συγκρίνοντάς την με το ξέσπασμα των πολιτικών δολοφονιών στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960.

Ο Κοξ αρνήθηκε να συζητήσει πιθανά κίνητρα για τη δολοφονία. Αλλά περιγράφοντας τις επιγραφές που βρήκαν οι ερευνητές σε πυρομαχικά που ανακτήθηκαν από το σημείο, είπε ότι ένα από τα κάλυκα έφερε το μήνυμα: «Εδώ φασίστες! ΠΙΑΣΤΕ!» «Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του», είπε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Τα κρατικά αρχεία δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος αλλά δεν είχε καμία σχέση με κανένα πολιτικό κόμμα. Ωστόσο, το Reuters αναφέρει πως ένας συγγενής είπε στους ερευνητές ότι ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικός τα τελευταία χρόνια και κάποτε είχε συζητήσει με ένα άλλο μέλος της οικογένειάς του την αντιπάθειά τους για τον Κερκ και τις απόψεις του, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση εντάλματος σύλληψης.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, έσπευσαν να επιτεθούν στην πολιτική αριστερά, κατηγορώντας τους φιλελεύθερους ότι υποδαυλίζουν αντισυντηρητική δηλητηρίαση που θα ενθάρρυνε μια συγγενή ψυχή να περάσει τα όρια στη βία.

Οι Δημοκρατικοί που ζητούν αυστηρότερους νόμους για τα όπλα, έχουν αντιτάξει ότι ο ίδιος ο Τραμπ χρησιμοποιεί συστηματικά εμπρηστική ρητορική για να δαιμονοποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους δικαστές και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.

Η Ρέιτσελ Κλάινφελντ, ανώτερη συνεργάτιδα στο Carnegie Endowment for International Peace, δήλωσε ότι ο συμβολισμός που βρέθηκε στους κάλυκες των σφαιρών υποδηλώνει ότι ο δράστης ήταν μέρος του λεγόμενου κινήματος Groyper, που συνδέεται με τον ακροδεξιό ακτιβιστή και σχολιαστή Νικ Φουέντες.

Το κίνημα Groyper

«Είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό κίνημα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, αντι-ομοφυλόφιλους, τη λευκή υπεροχή του Νικ Φουέντες, την ειρωνεία», είπε η Κλάινφελντ.

«Σίγουρα κλίνει δεξιά, αλλά είναι αρκετά εκλεκτικό». «Κατά μία έννοια, οι ιδεολογικές πεποιθήσεις του δράστη δεν έχουν σημασία», συνέχισε τονίζοντας πως «αυτό που έχει σημασία είναι το πώς τον αντιμετωπίζει η κοινωνία. Και αν η κοινωνία μας επιλέξει να συνεχίσει να δείχνει με το δάχτυλο, είτε το άτομο αποδειχθεί δεξιό, αριστερό ή απλώς ασταθές, τότε η βία θα αυξηθεί από το να δείχνει με το δάχτυλο, ανεξάρτητα από την ίδια την πράξη».

Η Κλάινφελντ δήλωσε ότι οι περισσότεροι δράστες πολιτικής βίας δεν ήταν σαφώς σε μία ιδεολογική πλευρά ή στην άλλη, αλλά συνήθως καθοδηγούνται από «ένα συνονθύλευμα πεποιθήσεων συνωμοσίας και ψυχικών ασθενειών». «Επομένως, δεν θα ήταν καθόλου περίεργο αν αυτό το άτομο ήταν άτομο της ακροδεξιάς, αν αυτό το άτομο ήταν ένα άτομο που είχε μια ποικιλία διαφορετικών πεποιθήσεων και ήταν κάπως αταξινόμητο», πρόσθεσε. Το Reuters μάλιστα στο σχετικό του άρθρο χρησιμοποίησε τη φράση «Αριστερός, δεξιός ή τρελός;» για να περιγράψει τον φερόμενο δράστη.

Η δολοφονία του Κερκ έρχεται εν μέσω της πιο παρατεταμένης περιόδου πολιτικής βίας στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Το Reuters έχει καταγράψει περισσότερες από 300 περιπτώσεις πολιτικά υποκινούμενων βίαιων πράξεων σε όλο το ιδεολογικό φάσμα από τότε που υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επιβιώσει από δύο απόπειρες κατά της ζωής του κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας του.