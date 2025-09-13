Μπορεί να γίνει η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, η θρυαλλίδα για το ξέσπασμα ενός πολιτικο-κοινωνικού εμφυλίου στις ΗΠΑ;

Μετά τη δολοφονία του ακτιβιστή της αμερικανικής δεξιάς στην πολιτεία της Γιούτα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από αναρτήσεις που έκαναν αναφορά σε «εμφύλιο πόλεμο».

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η χρήση της φράσης «civil war» εκτοξεύτηκε σε πρωτοφανή επίπεδα: από έναν ημερήσιο μέσο όρο περίπου 18.000 αναφορών, την ημέρα της δολοφονίας ο αριθμός ξεπέρασε τις 129.000, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο εκτοξεύτηκε πάνω από τις 210.000.

Η έκρηξη αυτή δεν περιορίστηκε σε περιθωριακούς χρήστες ή ακραίες φωνές, αλλά περιλάμβανε πολιτικούς, σχολιαστές και πρόσωπα με μεγάλη επιρροή που μιλούσαν ανοιχτά για μια χώρα σε κρίση και για ένα γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα στον ιδεολογικό χάρτη.

Οι ερευνητές που παρακολουθούν τη διαδικτυακή ρητορική σημειώνουν ότι η διαρκής χρήση πολεμικής γλώσσας, με όρους όπως «πόλεμος», «μάχη» και «στρατόπεδα», λειτουργεί σαν φακός που ενισχύει την αίσθηση απειλής και καλλιεργεί το έδαφος για κλιμάκωση της βίας.

Το γεγονός ότι οι συνθήκες της δολοφονίας και τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμα ασαφή δεν εμποδίζει την κυκλοφορία ερμηνειών που παρουσιάζουν το έγκλημα ως πολιτική πράξη, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη ένταση στη συζήτηση.

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι τέτοιες εκρήξεις στη διαδικτυακή συζήτηση για «εμφύλιο» δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Παρόμοιες εντάσεις είχαν καταγραφεί και σε άλλες περιόδους πολιτικής βίας ή απόπειρας δολοφονίας.

Ωστόσο, η φόρτιση που συνοδεύει τη δολοφονία του Κερκ, σε συνδυασμό με τη συμβολική θέση που είχε για τον συντηρητικό χώρο, δίνει στη σημερινή ρητορική μια ιδιαίτερη βαρύτητα, αναζωπυρώνοντας φόβους για περαιτέρω κοινωνική πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

David Betz, Professeur of War au Department of War Studies, King’s College London prévoyait une guerre civile en Europe, probablement en France ou en Angleterre, visiblement les USA vont une fois de plus nous battre au poteau. https://t.co/U9AwBqugYj — Francis D'Assisi (@FrancoisDAssisi) September 13, 2025

Τα λόγια της Κερκ που έριξαν λάδι στη φωτιά

Το κλίμα φόρτισε ακόμα περισσότερο η χθεσινή δήλωση της χήρας του Κερκ, πάνω από το φέρετρο του συζύγου της: «Δεν έχετε ιδέα τι φωτιά έχετε ανάψει. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή. Όλοι πρέπει να το ξέρουν: Αν νομίζατε ότι η αποστολή του άντρα μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα τι μόλις απελευθερώσατε σε ολόκληρη αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσμο, δεν έχετε ιδέα», μονολογούσε η Έρικα Κερκ.

Η αντίδραση στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αποδεικνύει ότι η Αμερική είναι πιο κοντά από ποτέ στον επόμενο «εμφύλιο πόλεμο», αναφέρει ο Ιndependent.

«Όχι μόνο το γεγονός της δολοφονίας ενός 31χρονου ακτιβιστή της ΜAGΑ μπροστά στα μάτια κόσμου δημιουργεί σοκ, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης αντιδρούν. Η διαμάχη, η πόλωση και η διχόνοια έχουν ήδη ξεπεράσει τα όρια της θλίψης ή της καταδίκης».

Το άρθρο τονίζει ότι, ενώ παλιότερα, στο πλαίσιο επιθέσεων πολιτικού χαρακτήρα, μία δολοφονία αντιμετωπιζόταν ως εθνική τραγωδία που μπορούσε να ενώσει τις αντιτιθέμενες πλευρές, αυτή τη φορά δεν υπάρχει -ή είναι ελάχιστο- το αίσθημα συλλογικής θλίψης.

Αντ’ αυτού, η δολοφονία έχει διχάσει την αμερικανική κοινή γνώμη. Πολλοί βλέπουν το περιστατικό ως πολιτικό σύμβολο, ως μια πράξη που αντανακλά την αποκλίνουσα ιδεολογία, την εχθρότητα μεταξύ δικαιωματιστών, ακροδεξιών και ακροαριστερών.

Η ρητορική η οποία είναι κυρίαρχη μετά το γεγονός δεν είναι μόνο καταγγελτική, λέει ο Ιndependent. Υπάρχει και η γλώσσα της εκδίκησης, της απάντησης, της πρόκλησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ για παράδειγμα, κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική Αριστερά» και υποστήριξε ότι η ρητορική της ευθύνεται για τη «τρομοκρατία που βλέπουμε στη χώρα».

Επιπλέον, επισημαίνεται πως άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, δικαστές και πολιτικοί δέχονται απειλές και παρενοχλήσεις.

🚨OPEN CARRY EVERYWHERE NOW! CIVIL WAR HAS BEGUN!!🇺🇸 pic.twitter.com/GLmSSqgggi — US Homeland Security News (@defense_civil25) September 10, 2025

Το άρθρο κάνει σαφή τη θέση ότι η εικόνα της Αμερικής ως χώρας που υποφέρει από διαχωρισμούς ιδεολογικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς δεν είναι καινούργια, αλλά η δολοφονία του Κερκ και η έντονη ρητορική που ακολούθησε λειτουργούν ως σημείο καμπής: αναδεικνύουν το πώς η βία και ο εκφοβισμός δεν θεωρούνται πλέον ως απρόσμενα γεγονότα αλλά ως μέρος της πολιτικής ζωής.

Τέλος, η εφημερίδα προειδοποιεί ότι όταν η βία ενσωματώνεται τόσο πολύ στη δημόσια σφαίρα -ως θέαμα, ως μέσο αντίδρασης, ως πολιτικός συμβολισμός- τότε η θεσμική κατάρρευση ή η αποδόμηση των κοινωνικών δεσμών δεν είναι μακριά. Είναι δύσκολο να σβηστούν οι φωτιές που ανάβουν όταν πολλοί στηρίζουν ή επιθυμούν την αντίθεση αντί για τον διάλογο.