Η συντετριμμένη χήρα του Τσάρλι Κερκ μοιράστηκε μια σειρά από σπαρακτικές εικόνες, καθώς έκλαιγε δίπλα στο φέρετρο του συζύγου της, σε έναν τελευταίο, προσωπικό αποχαιρετισμό στον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή.

Η Έρικα Κερκ με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται να χαϊδεύει απαλά το χέρι του συζύγου της και να κάθεται δίπλα στο σώμα του, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα γυαλιστερό ξύλινο φέρετρο, ντυμένο με σκούρο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα.

Ο ήχος του κλάματός της «πλημμυρίζει» το δωμάτιο, ενώ τα τρεμάμενα δάχτυλά της μένουν για ώρα στο άψυχο χέρι του, σε μια τελευταία πράξη αφοσίωσης, που καταγράφηκε δημόσια μπροστά στους 3,3 εκατομμύρια ακόλουθούς της, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε μια άλλη εικόνα, φαίνεται με την πλάτη γυρισμένη στην κάμερα, τα μακριά ξανθά μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της, ενώ καταρρέει από τη θλίψη, ξαπλωμένη πάνω στο φέρετρο του συζύγου της.

«Ο κόσμος είναι κακός. Αλλά ο Σωτήρας μας. Ο Κύριός μας. Ο Θεός μας. Αυτός… Αυτός είναι τόσο καλός», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Ο ήχος του κλάματος αυτής της χήρας αντηχεί σε όλο τον κόσμο (…) Εσείς. Όλοι σας. Ποτέ, ποτέ να μην ξεχάσετε τον σύζυγό μου, Τσάρλι. Θα το φροντίσω εγώ αυτό».

«Αναπαύσου στην αγκαλιά του Κυρίου μας, αγάπη μου, καθώς σε σκεπάζει με τα λόγια που ξέρω πως η καρδιά σου πάντα λαχταρούσε να ακούσει: “Εύγε, δούλε Μου αγαθέ και πιστέ”».

«Αν η αποστολή του άντρα μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα τι απελευθερώσατε μόλις»

Οι σπαρακτικές αυτές στιγμές ήρθαν λίγες μόνο ώρες αφότου η Έρικα εκφώνησε με αποφασιστικότητα έναν δημόσιο λόγο -για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του συζύγου της- από το στούντιο του εκλιπόντος συζύγου της, υποσχόμενη να συνεχίσει την αποστολή του και «να μην αφήσει ποτέ την κληρονομιά του να χαθεί».

Η Έρικα υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει το πολιτικό κίνημα που ξεκίνησε ο σύζυγός της, στεκόμενη δίπλα στην άδεια καρέκλα που κάποτε χρησιμοποιούσε ο Τσάρλι στο στούντιο, απευθυνόμενη σε διαδικτυακό ακροατήριο λίγο μετά τις 8:25 μ.μ. (τοπική ώρα).

Κατά τη διάρκεια της συναισθηματικά φορτισμένης ομιλίας της, στην οποία χρειάστηκε αρκετές φορές να σταματήσει για να πάρει ανάσα και να σκουπίσει τα δάκρυά της, απηύθυνε έκκληση στους υποστηρικτές του Κερκ να γίνουν μέλη κάποιας εκκλησίας, προτού κάνει μια υπόσχεση στον εκλιπόντα σύζυγό της:

«Τσάρλι, σου υπόσχομαι ότι ποτέ δεν θα αφήσω την κληρονομιά σου να χαθεί, αγάπη μου», είπε. «Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω την “Turning Point USA” το μεγαλύτερο κίνημα που έχει δει ποτέ αυτό το έθνος».

«Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της ελεήμονος αγάπης του Θεού».

Η Κερκ απευθύνθηκε στους «κακοποιούς» με το εξής μήνυμα: «Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο, οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή. «Όλοι πρέπει να το ξέρουν: Αν νομίζατε ότι η αποστολή του άντρα μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα τι απελευθερώσατε μόλις σε ολόκληρη αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσμο, δεν έχετε ιδέα», είπε η ίδια.