Πανζουρλισμός επικρατεί στο διαδίκτυο για τις πολιτικές πεποιθήσεις του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Ο πατέρας του νεαρού τον κατέδωσε στην αστυνομία, αναφέροντας ότι ο γιος του ομολόγησε το έγκλημα. Επίσης, υποστήριξε πως προσπάθησε να τον πείσει να παραδοθεί, αλλά τότε τον απείλησε πως θα αυτοκτονήσει. Έκτοτε, διαδίδονται διάφορες φήμες από όλες τις πλευρές για τις πολιτικές θέσεις του 22χρονου που ανακρίνεται από την αμερικανική αστυνομία.

Σύμφωνα με το Newsweek, ο νεαρός δεν έχει ομολογήσει, άρα δεν είναι γνωστό το κίνητρο του. Επιπλέον, λίγα πράγματα είναι γνωστά για τις πολιτικές του θέσεις και δεν δίνουν ξεκάθαρη εικόνα για τις προθέσεις του.

Η Daily Mail, έγραψε ότι ο Ρόμπινσον κατάγεται από οικογένεια Ρεπουμπλικανών. Ο πατέρας του Μάικ Ρόμπινσον είναι βετεράνος αστυνομικός και η μητέρα του Άμπερ Ρόμπινσον, εργάζεται στην εταιρεία Intermountain Support Coordination Services, που συνεργάζεται με το κράτος για τη φροντίδα ατόμων με αναπηρίες. Έχει δύο μικρότερα αδέρφια και όλα φαίνονται να μοιράζονται το ίδιο πάθος για τα όπλα.

Μαικ Ρόμπινσον

Φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει η μητέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον 22χρονο να ποζάρει χαμογελαστός, κρατώντας όπλα σε ιδιωτικές στιγμές, ή επισκεπτόμενος σχετικές εκθέσεις.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον μαζί με τη μητέρα του

Μάλιστα, σε μια φωτογραφία εμφανίζεται να κρατάει ένα όπλο, παρότι ήταν μικρό παιδί.

Πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι ο Ρόμπινσον δεν είχε ψηφίσει σε καμία εκλογική αναμέτρηση, με το εκλογικό σύστημα να τον δείχνει ως «ανενεργό ψηφοφόρο».

Όσον αφορά τα μηνύματα που είχε χαράξει στις σφαίρες του όπλου, κι εκεί είναι δύσκολο να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

Π.χ. Το «Bella ciao» παραπέμπει ξεκάθαρα μεν στον αντιφασισμό, αλλά το «έι, φασίστα, πιάσε!» είναι σύνθημα που εμφανίζεται σε βιντεοπαιχνίδι, αλλά και που χρησιμοποιούσε η γερμανική οργάνωση Iron Front, η οποία εναντιωνόταν στον κομμουνισμό και τον ναζισμό.

Επίσης, πολιτικά μηνύματα που αντάλλασε είναι γραμμένα σε γλώσσα που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο και μπορεί εύκολα να παραπέμπει τόσο σε δεξιά, αλλά και σε αριστερή ιδεολογία.

Συγγενείς του δήλωσαν ότι τα τελευταία χρόνια είχε πολιτικοποιηθεί, αλλά κανείς δεν αναφέρει συμπάθεια προς κάποιο κόμμα ή ιδεολογία. Αντιθέτως, στο μόνο που συνηγορούν μέχρι στιγμής οι κοντινοί του άνθρωποι, είναι πως «μισούσε τον Κερκ για το μίσος που διέσπειρε».