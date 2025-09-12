Στις σφαίρες του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, βρέθηκαν χαραγμένα διάφορα μηνύματα, όπως επιβεβαίωσε το FBI την Παρασκευή, αφού ανακτήθηκε το όπλο του.

Αυτά τα μηνύματα παρέχουν κάποιες ενδείξεις για τις επιρροές και το σκεπτικό του δράστη. Τα χαραγμένα μηνύματα δείχνουν έναν συνδυασμό διαδικτυακής κουλτούρας, πολιτικών αναφορών και προσωπικών επιρροών, που οι Αρχές εξετάζουν ως μέρος της διερεύνησης της ψυχολογίας του δράστη.

Τα μηνύματα που βρέθηκαν στις σφαίρες του Τάιλερ Ρόμπινσον, του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

«Notices bulges, OwO what’s this?»

Στην αγγλική αργκό του ίντερνετ, το «notices» σημαίνει «παρατηρεί» και το «bulges» αναφέρεται σε κάτι που προεξέχει ή ξεχωρίζει. Στα memes, συχνά χρησιμοποιείται με χιουμοριστικό ή υπερβολικό τρόπο για να σχολιάσει σωματικά χαρακτηριστικά ενός χαρακτήρα.

Πρόκειται για μέρος ενός διαδικτυακού meme και ιντερνετικής αργκό που κυκλοφορούσε συνήθως μετά το 2015. Συνδέεται με τη διαδικτυακή κοινότητα των «furries».

Οι furries είναι άνθρωποι που έχουν έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία και χρήση ανθρωπόμορφων χαρακτήρων ζώων. Συνήθως δημιουργούν ή χρησιμοποιούν τέτοιους χαρακτήρες σε κομιξ, παιχνίδια, βίντεο, ή και μέσω κοστουμιών (fursonas).

Το «OwO» είναι ένα emoticon, ενώ το «what’s this?» (τι είναι αυτό) δηλώνει αθωότητα ή περιέργεια. Το emoticon χρησιμοποιείται στο ίντερνετ για να εκφράσει έκπληξη, χαρά ή περιέργεια, κυρίως με έναν «χαριτωμένο» ή παιχνιδιάρικο τρόπο. Το O αντιπροσωπεύει μεγάλα, ανοιχτά μάτια και το w αντιπροσωπεύει το στόμα σε χαριτωμένη έκφραση.

Συνήθως εμφανίζεται σε μηνύματα, memes ή στο πλαίσιο της furry και gaming κουλτούρας, μαζί με φράσεις όπως το «what’s this?».

«Hey fascist! Catch!» ακολουθούμενο από ένα βέλος προς τα πάνω, ένα δεξί βέλος και τρία βέλη προς τα κάτω

Σημαίνει «έι, φασίστα, πιάσε!». Πιθανώς αναφέρεται στον Τσάρλι Κερκ και τις απόψεις του, καθώς ο δράστης, σύμφωνα με το FBI, είχε δηλώσει σε συγγενικό του πρόσωπο πως «ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος».

Ο κωδικός με τα βέλη πιθανώς αναφέρεται σε έναν κωδικό από το βιντεοπαιχνίδι «Helldivers 2», όπου ο παίκτης εισάγει την ακολουθία αυτή με το χειριστήριο για να ρίξει βόμβα στον αντίπαλο, η οποία ονομάζεται Eagle 500kg Bomb.

«Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao»

Το «Bella Ciao» είναι ένα ιταλικό τραγούδι αφιερωμένο στους αντάρτες που αντιστάθηκαν στις ναζιστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποτελεί σύνθημα για τους αντιφασίστες.

«If you read this, you are gay LMAO»

Σημαίνει «αν το διαβάζεις, είσαι γκέι χαχα». Είναι ένα παράδειγμα διαδικτυακού χιούμορ και το μήνυμα δεν είναι κυριολεκτικό, αλλά μια μορφή trolling ή αστείου που χρησιμοποιείται συχνά στο ίντερνετ.

Το LMAO σημαίνει «laughing my ass off» (γελάω μέχρι δακρύων -σε ελεύθερη μετάφραση).