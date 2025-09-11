Το FBI παραχώρησε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης, όπου ανακοινώθηκε πως ανακτήθηκε το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο δράστης φέρεται να είναι σε ηλικία πανεπιστημίου.

Το FBI ανακοίνωσε ότι, νωρίτερα, εντόπισε και προσήγαγε ορισμένα άτομα που θεωρήθηκαν «πρόσωπα ενδιαφέροντος», τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους. «Δεν είναι ύποπτοι, ζητούμε από το κοινό να είναι υπομονετικό και να μην ασκεί πίεση ή παρενόχληση σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν», τόνισε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Οι κινήσεις του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ – Έχει καταγραφεί σε βίντεο

Σχετικά με τις κινήσεις του δράστη, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αυτός έφτασε στον χώρο του πανεπιστημίου, ανέβηκε τις σκάλες, πήγε στην οροφή και από εκεί άνοιξε πυρ. Στη συνέχεια μετακινήθηκε, πήδηξε από σημείο του κτιρίου και τράπηκε σε φυγή προς γειτονιά της περιοχής.

Οι Αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων για τη δολοφονία του συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, που σόκαρε τις ΗΠΑ. «Έχουμε στη διάθεσή μας πολύ καλό οπτικό υλικό του δράστη. Δεν το δίνουμε ακόμη στη δημοσιότητα καθώς εργαζόμαστε με τεχνολογικά μέσα για την ταυτοποίησή του. Αν δεν καταστεί δυνατό, τότε θα το δημοσιοποιήσουμε», ανέφερε το FBI.

«Η οικογένεια είναι συντετριμμένη», εντοπίστηκε το φονικό όπλο – Σε ηλικία πανεπιστημίου ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας είπε επίσης ότι είχε επικοινωνία με την οικογένεια του Κερκ. «Η οικογένεια είναι συντετριμμένη. Μπορώ μόνο να φανταστώ τι περνούν αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν αντιπροσωεύει τη Γιούτα, δεν είναι αυτό για το οποίο είναι γνωστή η πολιτεία μας», είπε.

Το FBI έκανε γνωστό ότι έχει ανακτήσει ένα ισχυρό όπλο, τύπου bolt action rifle (αυτόματο πολυβόλο), το οποίο θεωρείται το φονικό όπλο. Το όπλο βρέθηκε σε δασώδη περιοχή όπου κατέφυγε ο δράστης, ενώ έχει σταλεί στα εργαστήρια του FBI για ανάλυση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης κατάφερε να αναμειχθεί με το πλήθος στην πανεπιστημιούπολη, δίνοντας την εντύπωση ότι ήταν φοιτητής. «Φαίνεται να είναι σε ηλικία πανεπιστημίου», ανέφερε αξιωματούχος.