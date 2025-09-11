Σε πανεπιστημιακό χώρο στη Γιούτα, η σφαίρα που διέσχισε σχεδόν 200 μέτρα ξεκινώντας από τον άγνωστο ακόμη δράστη δεν τραυμάτισε μόνο τον συντηρητικό influencer Κερκ. Σημάδεψε επίσης την ιδέα που ο ίδιος προωθούσε: ότι η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμα κι αν είναι λεκτικά σκληρή, μπορεί να ωθήσει μια πολωμένη χώρα στο να αντιμετωπίσει τις διαφορές της. Η σφαίρα σκότωσε έναν 31χρονο σύζυγο και πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος ηγούνταν ενός συντηρητικού κινήματος νεολαίας. Στο πέρασμά της άφησε μια βαθιά διχασμένη Αμερική, αναγκάζοντάς τη να αναλογιστεί αν ο γόρδιος δεσμός της πολιτικής βίας μπορεί να λυθεί, αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico. «Η ριζοσπαστική αριστερή πολιτική βία έχει βλάψει πάρα πολλούς αθώους ανθρώπους και έχει αφαιρέσει πολλές ζωές», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επίθεση σηματοδότησε το τέλος ενός ακόμα καλοκαιριού συνεχούς πολιτικής βίας, τρεις μήνες μετά την επίθεση με πυροβολισμούς σε δύο Δημοκρατικούς νομοθέτες στη Μινεσότα, με έναν νεκρό, και πέντε μήνες μετά την εμπρηστική επίθεση στην κατοικία του Δημοκρατικού Κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σάπιρο, ενώ η οικογένειά του κοιμόταν μέσα. Το γεγονός παραπέμπει σε μια εποχή αυξημένης πολιτικής βίας τη δεκαετία του 1960, που χαρακτηρίζεται από τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Σήμερα, σε μια χώρα όπου και οι δύο πλευρές μιας αδιέξοδης πολιτικής αντιπαράθεσης προσπαθούν να ορίσουν τα κινήματά τους με πολεμικούς, εχθρικούς όρους -«Να παλέψουμε!», δήλωσαν οι Ρεπουμπλικάνοι μετά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, «Πρέπει να είμαστε μαχητές», παραδέχονται οι Δημοκρατικοί- γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να περιοριστεί η βία.

Στην παραμονή της επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μιας ημέρας πριν από 24 χρόνια που ενέπνευσε εκκλήσεις για εθνική ενότητα, έγινε εμφανές ότι η χώρα δεν διαθέτει ηγέτη που να μπορεί να γεφυρώσει το όλο και βαθύτερο χάσμα. Το πρωτοφανές επίπεδο οργής στην αμερικανική πολιτική φαίνεται να μην έχει διέξοδο, παρά μόνο στους «γειτονικούς» αντιπάλους. Ο Χασάν Πίκερ, ο φιλελεύθερος streamer και influencer στο Twitch που ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε debate με τον Κερκ στο Dartmouth College στις 25 Σεπτεμβρίου για την πολιτική της νεολαίας, εξήγησε στο Politico ότι «η πολιτική βία θεωρείται ως βαλβίδα πίεσης για τον κόσμο. Η δημοκρατία υποτίθεται ότι είναι η βαλβίδα αυτή. Όταν οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πληθυσμού, υπάρχει πολλή δυσαρέσκεια και τότε οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση ή τόσο εξοργισμένοι που καταφεύγουν σε βία όπως αυτή».

⚠️ Charlie Kirk was shot during his Utah event. Chaos broke out as the crowd ran for safety. Authorities are still investigating. Violence should never be the answer. pic.twitter.com/41jxSBpDYa — John W James III (@John_W_James3rd) September 11, 2025

Στο Καπιτώλιο, ακόμη και μια στιγμή σιωπής για τον Κερκ μετατράπηκε σε κομματικό επεισόδιο. Όταν ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, κάλεσε όλους να κρατήσουν ένα λεπτό σιγής προς τιμήν του Κερκ, οι νομοθέτες στάθηκαν αρχικά ως σύμβολα εθνικής ενότητας, αλλά γρήγορα το σκηνικό κατέρρευσε. Η βουλευτής Λόρεν Μπόεμπερτ (Κολοράντο) ζήτησε μια προφορική προσευχή, προκαλώντας κομματική αντιπαράθεση από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι κατηγόρησαν τους Ρεπουμπλικάνους ότι αγνόησαν άλλη βίαιη επίθεση σε σχολείο που συνέβη την ίδια μέρα. Η βουλευτής Άννα Παλούνα Λούνα (Φλόριντα) φάνηκε να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για τη βία, ενώ ένας Δημοκρατικός ανταπάντησε: «Περάστε κάποιους νόμους για τα όπλα!».

Πολλοί πολιτικοί ηγέτες, ωστόσο, επιχείρησαν να προβάλουν πιο σοβαρό τόνο. Οι υψηλότεροι σε βαθμίδα Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι καταδίκασαν τον θάνατο του Κερκ, ενώ ταυτόχρονα σκέφτηκαν την πρόσφατη σειρά πολιτικής βίας που πλήττει τη χώρα. «Ελπίζω να προβούμε όλοι σε σοβαρή ενδοσκόπηση και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να συμμετέχουμε σε συζητήσεις με πάθος, αλλά ειρηνικά», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. «Η βία και η μισαλλοδοξία πρέπει να εκλείψουν από τον δημόσιο χώρο», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους. Η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές δήλωσε: «Η πηγή αυτής της ένοπλης και πολιτικής βίας πρέπει να σταματήσει». Ο Τραμπ, ο οποίος οφείλει εν μέρει την πολιτική του επιτυχία στον Κερκ, ξεπέρασε τις τυπικότητες, κατηγορώντας τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη ρητορική που, όπως είπε, είναι «άμεσα υπεύθυνη για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας», και δεσμεύτηκε να «εντοπίσει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν τη φρικαλεότητα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τη χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν».

Παρά τις αντιδράσεις, λίγοι Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικάνοι φάνηκαν έτοιμοι να αναλάβουν δημόσια την ευθύνη για τη μείωση της έντασης. «Οι Δημοκρατικοί έχουν την ευθύνη για ό,τι συνέβη σήμερα», δήλωσε η βουλευτής Νάνσι Μέις μετά τον πυροβολισμό του Κερκ. Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν με αυτή τη λογική οι Ρεπουμπλικάνοι ευθύνονται για τον πυροβολισμό δύο Δημοκρατικών νομοθετών στη Μινεσότα, απάντησε: «Μιλάτε σοβαρά;». Η έκφραση συλλυπητηρίων από τους Δημοκρατικούς για τον θάνατο του Κερκ διέφερε σε τόνο από την αντίδραση σε άλλη πρόσφατη υψηλού προφίλ υπόθεση βίας: τη δολοφονία του CEO της United Health Care, Μπράιαν Τόμσον. Ο θάνατός του προκάλεσε έντονη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα σημεία ακόμη και ηρωοποίηση του κατηγορούμενου δολοφόνου Λουίτζι Μανιόνε. Τότε, η Οκάσιο-Κορτές είχε δηλώσει ότι «φυσικά δεν θέλουμε να δούμε το χάος που φέρνει η δικαιοπραξία», ενώ τόνιζε ότι η αντίδραση υποδεικνύει «μια μαζική έκρηξη δυσαρέσκειας γύρω από την επισφαλή κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι» και ότι «αυτό αποτελεί ένα ξυπνητήρι για όσους εκπλήσσονται από το μέγεθος αυτού του φαινομένου στην κοινωνία μας».

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν καταδίκασε τη δολοφονία του Τόμσον, προειδοποιώντας ότι οι άνθρωποι «μπορούν να πιεστούν μέχρι ενός ορίου» και ότι «η ενστικτώδης αντίδραση» στο διαδίκτυο «πρέπει να αποτελεί προειδοποίηση για όλους στο σύστημα υγείας». Αργότερα, η Γουόρεν διόρθωσε τα σχόλιά της, λέγοντας ότι «η βία δεν είναι ποτέ η λύση. Τελεία. Έπρεπε να είμαι σαφέστερη ότι ποτέ δεν υπάρχει δικαιολογία για δολοφονία».

Την Τετάρτη, η άμεση καταδίκη του θανάτου του Κερκ από πολλούς Δημοκρατικούς φάνηκε να υποδηλώνει ότι ίσως η ένταση στην πολιτική σκηνή τούς έχει κάνει πιο προσεκτικούς. Στην προεκλογική εκστρατεία, ορισμένοι υποψήφιοι προσπάθησαν να μετριάσουν τη ρητορική. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγίντ, υποψήφιος Δημοκρατικός για την έδρα της Γερουσίας στο Μίσιγκαν, δήλωσε ότι «οι πολιτικές διαφωνίες λύνονται με λόγια και όχι με βία στην Αμερική. Αυτό είναι το ουσιαστικό της δημοκρατίας». Τόνισε ότι ο Κερκ «άσκησε το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου όταν πυροβολήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Γιούτα. Δεν υπάρχει χώρος για τέτοια βία στην Αμερική».

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τον δήμο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, καταδίκασε τη δολοφονία και μίλησε για μια «επιδημία από ταλαιπωρία». «Είναι καθήκον όλων μας να επισκευάσουμε τα ρήγματα στον κοινωνικό μας ιστό και να κάνουμε το έθνος μας αντάξιο των μεγαλύτερων ιδανικών του», τόνισε. Στο Σαν Αντόνιο, ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας, Τζέιμς Ταλάρικο, μετέτρεψε μια προγραμματισμένη εκδήλωση προεκλογικής καμπάνιας μιλώντας για την πολιτική βία: «Η πολιτική είναι σπασμένη, τα μέσα ενημέρωσης είναι σπασμένα, ακόμη και οι σχέσεις μεταξύ μας μοιάζουν σπασμένες. Η πίστη μου -η πίστη που μοιραζόμουν με τον Κερκ- μου διδάσκει να αγαπώ τον πλησίον μου όπως τον εαυτό μου, όχι μόνο τους γείτονες που μοιάζουν με εμένα ή προσεύχονται ή ψηφίζουν όπως εγώ. Καλούμαι να αγαπώ όλους τους γείτονές μου όπως αγαπώ τον εαυτό μου».

Το πρώτο event της «American Comeback Tour» του Κερκ αντικατοπτρίζει την ένταση και τον κίνδυνο που επικρατεί σήμερα στην Αμερική, αντίστοιχο με τη δεκαετία του 1960. Τότε, μια φιγούρα όπως ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι μιλούσε σε πλήθος στην Ινδιανάπολη μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, καλώντας για «κατευνασμό της αγριότητας του ανθρώπου και ευγένεια στη ζωή». Σήμερα, η πρόκληση παραμένει: Μπορεί η Αμερική να ξαναβρεί την ηρεμία της; «Πάντα υπάρχει τρόπος επιστροφής», δήλωσε ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι (Αριζόνα), του οποίου η σύζυγος, πρώην βουλευτής Γκάμπι Γκιφόρντς, είχε τραυματιστεί σοβαρά από απόπειρα δολοφονίας το 2011. «Μπορούμε να ξαναβρούμε τον δρόμο μας, αλλά χρειάζεται επανεκτίμηση». Την Τετάρτη, αυτή η ιδέα φάνηκε σχεδόν ρομαντική μπροστά στην πραγματικότητα.