Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Εθνικές Οδούς έχει εφαρμόσει η Τροχαία λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας.

Η ΕΛ.ΑΣ., μέσω ανακοινώσεων από το Αρχηγείο της, καλεί τους εκδρομείς να αποφύγουν τη μαζική επιστροφή, τόσο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον αυτό είναι δυνατό, όσο και την επόμενη εβδομάδα, προτείνοντας την τμηματική επιστροφή προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.

«Δυστυχώς σε κάποια σημεία, όπως στο Κάστρο Βοιωτίας για παράδειγμα, υπάρχει ακόμα πρόβλημα και δεν μας έχουν δοθεί αυτές οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε από την Εθνική Οδό τους εκδρομείς», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, μιλώντας στο Action 24.

«Νομίζω ότι οι περισσότεροι, όπως βλέπουμε και από τα στοιχεία από τις διεξόδους Αττικής, έχουν αποχωρήσει μέχρι την Παραμονή των Χριστουγέννων, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που αποχώρησαν πριν την Πρωτοχρονιά και συνήθως οι πρώτοι εκδρομείς επιστρέφουν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την Πρωτοχρονιά, που είναι αυτό που διανύουμε τώρα, όπως και την επόμενη εβδομάδα μέχρι και την ημέρα των Φώτων».