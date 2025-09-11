Στη σοκαριστική δολοφονία του 31χρονου ηγέτη της συντηρητικής νεολαίας,Τσάρλι Κερκ, σε μια πολυσύχναστη εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα, αναφέρθηκε η αρθρογράφος της συντηρητικής εφημερίδας, New York Post, Μιράντα Ντέβιν, χαρακτηρίζοντας τον φόνο ως την πιο πρόσφατη εκδήλωση της ρητορικής μίσους που απευθύνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το κίνημά του MAGA.

«Προνοητικός όπως πάντα, ο Κερκ κατανοούσε τις συνέπειες της κλιμακούμενης βίαιης ρητορικής της αριστεράς, καθώς αυτός και ο Τραμπ συνέχιζαν να κερδίζουν τις καρδιές και τα μυαλά μιας νέας γενιάς», τόνισε στο άρθρο γνώμης της η Ντέβιν, ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως σε αντίθεση με το αφήγημα του Τζο Μπάιντεν και των μέσων ενημέρωσης, η πολιτική βία προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την αριστερά.

⚠️ Charlie Kirk was shot during his Utah event. Chaos broke out as the crowd ran for safety. Authorities are still investigating. Violence should never be the answer. pic.twitter.com/41jxSBpDYa — John W James III (@John_W_James3rd) September 11, 2025

«Περιόδευε σε πανεπιστήμια με το σύνθημα “Αποδείξτε ότι κάνω λάθος”, ενθαρρύνοντας τους φοιτητές να τον αμφισβητούν με οποιαδήποτε ερώτηση. Εξέθετε τις απόψεις του ήρεμα και με χαμόγελο», έγραψε η αρθρογράφος.

Στη συνέχεια, η Ντέβιν κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς πως ενθάρρυναν σιωπηρά τις «ταραχές» του κινήματος «BLM» το καλοκαίρι του 2020, ενώ αναφέρθηκε σε διάφορα πρόσφατα περιστατικά πολιτικής βίας, όπως οι περσινές προσπάθειες δολοφονίας του Τραμπ.

Επίσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσφατη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα, Ιρίνα Ζαρούτσκα, από έναν άστεγο στη Βόρεια Καρολίνα, στο πλαίσιο της διαμάχης του Τραμπ με τους Δημοκρατικούς για την πάταξη της εγκληματικότητας.

She came to this country to be safe.



She came here to escape war.



In a twisted irony, Iryna Zarutska was fatally stabbed, including once in the neck, as she commuted aboard a North Carolina train.



She was so very beautiful.



Please, if it can be avoided, don't sit with… pic.twitter.com/PMGEWn8vPx — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 7, 2025

Σε ένα από τα τελευταία του tweets, ο Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έγραψε: «Αν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα, είναι 100% απαραίτητο να πολιτικοποιήσουμε την άσκοπη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα, επειδή ήταν η πολιτική που επέτρεψε σε ένα άγριο τέρας να κυκλοφορεί ελεύθερο στους δρόμους για να τη σκοτώσει».

Η αρθρογράφος της Post έγραψε πως ο Κερκ ήξερε ότι τα ψέματα που είπαν οι Δημοκρατικοί και τα μέσα ενημέρωσης για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ το 2020 ήταν αυτά που σκότωσαν την Ιρίνα, ενώ στη συνέχεια τονίζει πως αυτά τα ψέματα είναι που οδήγησαν σε καταστροφικές μεταρρυθμίσεις της ποινικής δικαιοσύνης.

Επιπρόσθετα, η Ντέβιν χαρακτήρισε τον συστημικό ρατσισμό ως ένα ανύπαρκτο πρόβλημα που σχεδιάστηκε για να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ μαύρων και λευκών Αμερικανών.

«Ο Κερκ κατήγγειλε αυτό το άξεστο, διχαστικό ψέμα. Κράτησε έναν καθρέφτη στους Δημοκρατικούς και τους έκανε να δουν τους εαυτούς τους όπως είναι: το κόμμα της προβολής, που κατηγορεί τους άλλους για ό,τι έχουν στην καρδιά τους», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Με τον θάνατό του, μπορεί να καταφέρει περισσότερα από όσα έχει ήδη πετύχει. Αυτή είναι η κληρονομιά του και εξαρτάται από όλους τους Αμερικανούς να συνεχίσουν την αποστολή του», κατέληξε η αρθρογράφος.