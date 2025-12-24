Μια εκκωφαντική έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη σε οίκο ευγηρίας λίγο έξω από τη Φιλαδέλφεια στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του κτιρίου, εκτόξευσε φλόγες και άφησε εγκλωβισμένους στο εσωτερικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου αρκετές ώρες μετά την έκρηξη ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς τα συνεργεία πρώτης επέμβασης αντιμετώπισαν τις φλόγες και έντονη οσμή αερίου για να απομακρύνουν ενοίκους και εργαζόμενους.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής ανέφεραν ότι, πέντε ώρες μετά το συμβάν, βρίσκονταν ακόμη σε «κατάσταση διάσωσης», με τους διασώστες να σκάβουν με τα χέρια και να χρησιμοποιούν σκύλους έρευνας και σόναρ για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Bristol Health & Rehab Center, στον δήμο Bristol Township, την ώρα που συνεργείο κοινής ωφέλειας βρισκόταν στον χώρο για έλεγχο πιθανής διαρροής αερίου.

Πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού υψώθηκε πάνω από τον οίκο ευγηρίας, ενώ πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης από όλη την περιοχή έσπευσαν στο σημείο, μαζί με βαριά μηχανήματα.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων και δεν γνώριζαν τον συνολικό αριθμό των τραυματιών, καθώς ένοικοι και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Ο Σαπίρο κάλεσε τους κατοίκους της Πενσιλβάνια να αφιερώσουν μια στιγμή προσευχής «για την κοινότητα αυτή, για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται, για τους τραυματίες και για τις οικογένειες που πρόκειται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι τους».

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής της πόλης, Κέβιν Ντιπολίτο, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι πέντε άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάποιοι ενδέχεται να έχουν αποχωρήσει με συγγενείς τους.

Περιέγραψε σκηνές χάους κατά τη διάρκεια της διάσωσης, με πυροσβέστες να εντοπίζουν ανθρώπους εγκλωβισμένους σε κλιμακοστάσια και φρεάτια ανελκυστήρων και να απεγκλωβίζουν ενοίκους από το φλεγόμενο κτίριο μέσω παραθύρων και θυρών.

Οι διασώστες παρέδιδαν τους ασθενείς σε αστυνομικούς που περίμεναν έξω, μεταξύ των οποίων κι ένας που «κυριολεκτικά σήκωσε δύο ανθρώπους στους ώμους του», όπως είπε ο Ντιπολίτο. «Ήταν κάτι το εξαιρετικό».

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Bucks ανέφεραν ότι έλαβαν την πρώτη αναφορά για την έκρηξη περίπου στις 14:17 και ότι τμήμα του κτιρίου είχε καταρρεύσει.

Ο Γουίλι Τάι, κάτοικος που μένει περίπου ένα τετράγωνο μακριά, δήλωσε ότι παρακολουθούσε αγώνα μπάσκετ στην τηλεόραση όταν άκουσε έναν «δυνατό κρότο».

«Νόμιζα ότι κάποιο αεροπλάνο ή κάτι τέτοιο έπεσε πάνω στο σπίτι μου», είπε. Όταν βγήκε έξω, είδε «φωτιά παντού» και ανθρώπους να προσπαθούν να διαφύγουν από το κτίριο. Εκτίμησε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο της κουζίνας και πρόσθεσε ότι κάποιοι από όσους ζούσαν ή εργάζονταν εκεί δεν κατάφεραν να βγουν.

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε γι’ αυτούς», είπε.

Ο Σαπίρο ανέφερε ότι το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου αποτελεί προκαταρκτικό συμπέρασμα.

Η εταιρεία παροχής φυσικού αερίου PECO ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία της ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για οσμή αερίου στον οίκο ευγηρίας λίγο μετά τις 14:00.

«Ενώ τα συνεργεία βρίσκονταν στον χώρο, σημειώθηκε έκρηξη στην εγκατάσταση. Τα συνεργεία της PECO διέκοψαν την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διασωστών και των κατοίκων της περιοχής», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ρυθμιστικής Αρχής Κοινής Ωφέλειας της Πενσιλβάνια, Νιλς Χάγκεν-Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι ερευνητές του τμήματος ασφάλειας κατευθύνονταν στο σημείο. Όπως είπε, το αν η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου δεν θα επιβεβαιωθεί πριν ολοκληρωθεί η αυτοψία.

Ο οίκος ευγηρίας διαθέτει 174 κλίνες και βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Φιλαδέλφειας. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία, Saber Healthcare Group, δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές. Η μονάδα ήταν γνωστή μέχρι πρόσφατα ως Silver Lake Healthcare Center.