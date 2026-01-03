Με τρία τριήμερα, ένα τετραήμερο και αρκετές επίσημες αργίες διαμορφώνεται το «μενού» του 2026, της χρονιάς που σε λίγες ημέρες θα κάνει την εμφάνισή της στο ημερολόγιο.

Ωστόσο, ο νέος χρόνος εμφανίζεται ελαφρώς πιο περιορισμένος σε ευκαιρίες ξεκούρασης σε σχέση με το 2025, καθώς ο Δεκαπενταύγουστος πέφτει Σάββατο, ενώ και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η 26η Δεκεμβρίου, συμπίπτει επίσης με Σάββατο, στερώντας δύο πιθανές εργάσιμες αργίες.

Σε κάθε περίπτωση, το 2026 προσφέρει τρεις ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις διάρκειας τριών ημερών. Η πρώτη έρχεται το διάστημα 21 με 23 Φεβρουαρίου, με την Καθαρά Δευτέρα να δίνει ανάσα ξεκούρασης από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα. Η δεύτερη ακολουθεί στις αρχές Μαΐου, από 1 έως 3 Μαΐου, όταν η αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς πέφτει Παρασκευή και συνδυάζεται με το Σαββατοκύριακο. Η τρίτη και τελευταία αφορά το τριήμερο 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου, χάρη στην αργία του Αγίου Πνεύματος.

Όσον αφορά τις μεγαλύτερες διακοπές, το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς εντοπίζεται την περίοδο του Πάσχα. Συγκεκριμένα, από τις 10 έως τις 13 Απριλίου, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Κυριακή του Πάσχα και η Δευτέρα του Πάσχα δημιουργούν ένα συνεχόμενο τετραήμερο, το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί από πολλούς για ταξίδια και ξεκούραση.

Αναλυτικά, τα τρία τριήμερα και το μοναδικό τετραήμερο του 2026:

21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος

Το ένα και μοναδικό τετραήμερο του 2026 είναι κατά τις ημέρες του Πάσχα και συγκεκριμένα στις 10 με 13 Απριλίου (Μεγάλη Παρασκευή – Μεγάλο Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα)