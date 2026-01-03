Σοβαρό τραγικό περιστατικό καταγράφηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή της Αγίας Μαγδαληνής στη Ραφήνα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονοκατοικία, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το marathonpress.gr, στο σημείο έφτασαν γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ξεκίνησαν άμεσα την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο του σπιτιού, εξαπλώθηκε με ταχύτητα σε όλο το κτίριο.

Λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκαν, δυστυχώς, οι αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι μέσα στη μονοκατοικία υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι πυροσβέστες εντόπισαν ένα άτομο απανθρακωμένο, γεγονός που επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό του περιστατικού.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με τη μονοκατοικία να καταστρέφεται ολοσχερώς, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωσή της διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.