Ο Εργκίν Αταμάν δεν περιορίστηκε στα παράπονα για τη διαιτησία του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, καθώς στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι άσκησε έντονη κριτική και σε δύο παίκτες της ομάδας του.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην «κακή», όπως τη χαρακτήρισε, παρουσία τόσο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ όσο και του Ντίνου Μήτογλου, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για συμμετοχή σε F4, εφόσον οι power forwards («4άρια») του Παναθηναϊκού δεν παρουσιάζουν σαφή αγωνιστική άνοδο.

Θέλοντας να αναδείξει τη διαφορά με τον «αιώνιο αντίπαλο» σε αυτόν τον τομέα, ο Αταμάν στάθηκε στην απόδοση του Σάσα Βεζένκοβ, τον οποίο αποθέωσε για την αποτελεσματικότητά του.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Αρχίσαμε χάλια το ματς. Ο Ολυμπιακός έπαιξε έξυπνα και μας τιμώρησε. Έπαιξε πολύ καλά στο low post απέναντι στον Τι Τζέι Σορτς. Ο Σάσα Βεζένκοβ το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Μετά από αυτό αλλάξαμε πράγματα, βρήκαμε την ισορροπία και παίξαμε πιο επιθετικά.

Προσπαθήσαμε να επιτεθούμε με τον Κέντρικ Ναν. Βασικά θέλω να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοβ. Ακόμα μία φορά έπαιξε απίστευτα κόντρα στους παίκτες μας. Είχε 24 πόντους και οι δικοί μας power forwards είχαν μηδέν πόντους, όπως ο Χουάντσο και ο Μήτογλου.

Προσπάθησα να δώσω λεπτά και στον Οσμάν στη θέση 4. Μόνο ο Ναν έπαιξε καλά στην επίθεση και με έναν μόνο παίκτη είναι δύσκολο να κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Έτσι, χάσαμε ακόμα ένα ντέρμπι.

Για τον Ρισόν Χολμς: «Μετά από μεγάλο τραυματισμό έπαιξε το πρώτο του ματς στη EuroLeague την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιούρτσεβεν έπαιξε καλά στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο δεν ήταν καλός. Έπαιξε και ο Φαρίντ, Τακτικά προσπαθήσαμε να παίξουμε και με τον Μήτογλου στο “5”. Δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Δεν χάσαμε το ματς από τα “5άρια”, αλλά από τις άλλες θέσεις, ιδίως από τη θέση των Power Forward».

Αναφερόμενος, τέλος, στη δήλωσή του περί φόβου ορισμένων παικτών όταν αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό και στο κατά πόσο αυτό επηρεάζει την προοπτική του F4 που διεξάγεται στην Αθήνα, σε ενδεχόμενη μονομαχία των δύο «αιωνίων», ο Αταμάν ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να μιλήσω για το F4, γιατί με την κακή απόδοση των “4αριών” μας είναι απίθανο να φτάσουμε στο F4 σε αυτό το επίπεδο».