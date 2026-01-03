Με στόχο την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί σχέδιο ψηφιακής καταγραφής και οργάνωσης των κρατικών ακινήτων. Με απόφαση που υπογράφει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μια σειρά δράσεων εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών όπως ελλιπή στοιχεία, παρωχημένα αρχεία και ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων, που επί δεκαετίες υπονόμευσαν κάθε σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας. Το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην αποσπασματική εικόνα, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο και δυναμικό μητρώο ακινήτων.

Καθοριστικό ρόλο στο εγχείρημα καλούνται να διαδραματίσουν οι ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής. Το υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και drones, προκειμένου να αποκτήσει εναέριες εικόνες υψηλής ανάλυσης, τρισδιάστατες απεικονίσεις και γεωχωρικά δεδομένα. Τα εργαλεία αυτά διευκολύνουν τον ακριβή εντοπισμό των ακινήτων, την αποτύπωση των ορίων τους και την εκτίμηση της κατάστασής τους, καλύπτοντας με ταχύ και οικονομικά αποδοτικό τρόπο τα υφιστάμενα κενά πληροφόρησης.

Την ίδια στιγμή, η εναέρια καταγραφή ενισχύει τη διαφάνεια και την προστασία της δημόσιας περιουσίας, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών, καταπατήσεων και παράνομων χρήσεων δημόσιας γης, ακόμη και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με την απόφαση, έως τον Ιούλιο του 2028 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κρίσιμα έργα όπως η ανάπτυξη ενιαίου συστήματος καταγραφής και ταξινόμησης των ακινήτων με ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων προτύπων (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, ΚΑΕΚ, ΠΕΑ), καθώς και η δημιουργία Ενιαίας Βάσης Δεδομένων – Ψηφιακού Αποθετηρίου.

Το νέο σύστημα θα διασυνδεθεί τεχνικά με τις βάσεις δεδομένων του ΤΑΙΠΕΔ, της ΕΤΑΔ και του Εθνικού Κτηματολογίου, ενώ προβλέπεται εκτεταμένη εκκαθάριση και επικαιροποίηση στοιχείων με ελέγχους ποιότητας και αξιοποίηση ψηφιοποιημένων εγγράφων. Παράλληλα, έως 5.000 επιλεγμένα ακίνητα θα περάσουν από τεχνικούς και νομικούς ελέγχους, ώστε να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και ώριμα προς αξιοποίηση.

Η πλατφόρμα θα φιλοξενείται στο G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης με έμφαση στην ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων.

Δράσεις

Για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης, αξιοποίησης και προστασίας της περιουσίας του Δημοσίου. Στο τραπέζι βρίσκεται και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, ώστε η αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες της αγοράς και τις βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence), που θα επιτρέπει σύνθετες αναλύσεις δεδομένων και εξαγωγή αναφορών, μετατρέποντας τη δημόσια ακίνητη περιουσία από «αδρανές απόθεμα» σε ενεργό εργαλείο οικονομικής πολιτικής.