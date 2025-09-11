Με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook αποφάσισε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να αποχαιρετήσει τον φίλο της Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γιούτα.

«Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος, ο Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υπερασπιζόταν την ελευθερία και ενέπνεε πολλούς με το θάρρος και τις πεποιθήσεις του» έγραψε.

«Οι προσευχές μου είναι με την Έρικα, τα δύο του παιδιά και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους περιβάλλει με παρηγοριά και ειρήνη» πρόσθεσε.