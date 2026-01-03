Οι υπεύθυνοι του διεθνούς αεροδρομίου Norfolk (Norfolk International Airport) στη Βιρτζίνια προσπαθούν μέσω social media να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη ενός ιδιαίτερου αντικειμένου που κατέληξε στα απολεσθέντα. Η έκκληση που έχουν απευθύνει δεν αφορά άλλο από ένα… αρκουδάκι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του αεροδρομίου στο Facebook, το αρκουδάκι, που φαίνεται να είναι εξατομικευμένο λούτρινο από το Build-A-Bear, παραδόθηκε στο τμήμα απολεσθέντων «ORF Lost & Found» περίπου στις 16:00, την Τρίτη.

Μαζί με φωτογραφία του παιχνιδιού, η ανάρτηση έγραφε: «Μπορείς να με βοηθήσεις να βρω τον ιδιοκτήτη μου;». Οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι ίσως το αρκουδάκι είναι καταχωρισμένο στο Build-A-Bear με το όνομα του κατόχου του, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίησή του.