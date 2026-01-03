Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί αγνοούνται μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στη Δυτική Αφρική και συγκεκριμένα στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος της χώρας, Αντάμα Μπάροου, δήλωσε την Παρασκευή ότι «η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος εξαιτίας της τραγωδίας».

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από την προεδρία, ο Μπάροου εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για το ναυάγιο, όταν αναποδογύρισε σκάφος που εκτιμάται ότι μετέφερε πάνω από 200 μετανάστες.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε «στην περιοχή της Βόρειας Όχθης» (βορειοδυτικά), σύμφωνα το υπουργείο Άμυνας.

Το πολεμικό ναυτικό, που ειδοποιήθηκε έπειτα από σήμα κινδύνου, άρχισε περί τη 01:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δικά του σκάφη και αλιευτικό.

Το ναυαγισμένο πλοίο βρέθηκε ώρες αργότερα ξεβρασμένο σε αμμώδη παραλία.

«Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 102 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται ακόμη σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς, ανασύρθηκαν μόλις επτά πτώματα, όμως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για να εντοπιστούν όσοι αγνοούνται ακόμη», σημείωσε ο πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι γίνονται προσπάθειες για να προσφερθεί βοήθεια στους επιζήσαντες.

«Εξ ονόματος της κυβέρνησης και του λαού της Γκάμπιας, εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που πενθούν και σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή τη σπαρακτική τραγωδία», πρόσθεσε.

«Θέλω να πω σε κάθε γονιό και συγγενή που περιμένει με αγωνία νέες πληροφορίες πως δεν είστε μόνοι. Το έθνος πενθεί μαζί σας», είπε ακόμη, εξαίροντας τις ένοπλες δυνάμεις και όσους βοήθησαν ή συνεχίζουν να βοηθούν στην επιχείρηση διάσωσης.

Ο πρόεδρος Μπάροου διαβεβαίωσε ότι διευκρινίσεις για τις ταυτότητες και τις εθνικότητες των θυμάτων -από τα οποία πολλά πιστεύεται ότι είναι αλλοδαποί- θα ανακοινώνονται μόλις εξακριβώνονται κι υποσχέθηκε πως θα διενεργηθεί έρευνα από την κυβέρνησή του για τα αίτια της τραγωδίας.

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική, κυρίως νέοι, αποπειρώνται εδώ και χρόνια να μεταναστεύσουν παράτυπα από τις ακτές των χωρών τους ακολουθώντας την εξαιρετικά επικίνδυνη θαλάσσια οδό του Ατλαντικού για να φτάσουν στην Ευρώπη, κυρίως στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, χρησιμοποιώντας υπερφορτωμένα πλεούμενα που συχνά είναι σε άσχημη κατάσταση.

Σε αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος και συχνά διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, αρκετοί Αφρικανοί είναι αναγκασμένοι να μεταναστεύουν παράτυπα, καθώς οι χώρες της Ευρώπης έχουν μειώσει δραστικά τις χορηγήσεις θεωρήσεων διαβατηρίων και ελέγχουν ολοένα πιο αυστηρά τα σύνορά τους.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους αποπειρώμενοι να φτάσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η πρόσφατη ενίσχυση των ελέγχων στη θάλασσα τόσο στη Σενεγάλη όσο και στη Μαυριτανία και στο Μαρόκο είχε αποτέλεσμα οι αποπλεύσεις πλεούμενων με μετανάστες να μεταφερθούν προς νότο (Γκάμπια, Γουινέα-Κονακρί), αυξάνοντας έτσι τον χρόνο που χρειάζεται και τους κινδύνους.

Στο χθεσινό διάγγελμά του ο πρόεδρος Μπάροου τόνισε πως το ναυάγιο είναι «οδυνηρή υπενθύμιση της επικίνδυνης και θανάσιμης φύσης της παράτυπης μετανάστευσης. Σίγουρα κανένα όνειρο, κανένα ταξίδι, καμιά υπόσχεση δεν αξίζει την απώλεια ανθρωπίνων ζωών στη θάλασσα».

Την 26η Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση της Γκάμπιας είχε εκφράσει ανησυχία για πληροφορίες που έκαναν λόγο περί εξαφάνισης πιρόγας, η οποία είχε αναχωρήσει τη 17η Νοεμβρίου και πιστεύεται πως μετέφερε πολίτες της χώρας που ήθελαν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη.