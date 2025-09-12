Το FBI ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη. «Τον πιάσαμε», είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο Ρόμπινσον ομολόγησε σε συγγενικό πρόσωπο πως διέπραξε τον φόνο, ενώ εμφανίζεται σε βίντεο στον τόπο του εγκλήματος. Όταν συνελήφθη, φορούσε ρούχα που ταιριάζουν με αυτά που φαίνονται στις κάμερες ασφαλείας.

Οι πληροφορίες του FBI αναφέρουν ότι πρόσφατα είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος. Μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε πως πρόσφατα είχε πάει για φαγητό και σε συνομιλία με άλλο συγγενικό πρόσωπο είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι ο Τσάρλι Κερκ θα πήγαινε στη Γιούτα και εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους δεν τον συμπαθούσε και γιατί δεν του άρεσαν οι απόψεις του. Ο Ρόμπινσον είχε πει σε ένα μέλος της οικογένειας ότι «ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος».

🚨 BREAKING: Mugshots of Charlie Kirk's suspected assassin Tyler Robinson released pic.twitter.com/xsFCmqmqzt — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Σε διαδικτυακές συνομιλίες, ο Ρόμπινσον φέρεται να είχε γράψει πως πρέπει να ανακτήσει μία καραμπίνα από συγκεκριμένο σημείο. Το FBI επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ που είχε κάνει γνωστό ότι στις σφαίρες είχε χαράξει μηνύματα.

Οι ερευνητές βρήκαν, όπως είχε γίνει γνωστό και νωρίτερα, ένα τουφέκι bolt action τυλιγμένο σε μια πετσέτα, και το όπλο είχε βάση για σκοπευτικό πάνω του. Στα χαραγμένα μηνύματα σε κάλυκες σφαίρων, μεταξύ άλλων, ήταν γραμμένα τα εξής: «Hey fascist! Catch!» (έι φασίστα, πιάσε αυτό!), «o bella ciao, bella ciao» και «if you read this you are gay lmao» (αν διαβάζεις αυτές τις λέξεις, είσαι γκέι, χαχα).