Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά ΜΜΕ, ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ έχει ταυτοποιηθεί και είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η εφμερίδα New York Post μετέδωσε αυτά τα στοιχεία, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση, το οποίο θεωρείται πως είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον ύποπτο κατέδωσε ο πατέρας του στις Αρχές. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης ομολόγησε στον πατέρα του. Αναμένεται συνέντευξη Τύπου από το FBI στις 16:30 (ώρα Ελλάδας) για να γίνουν γνωστές οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την υπόθεση.

Ένας άνδρας περίπου 20 ετών συνελήφθη περίπου στις 11 μ.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη το βράδυ από την αστυνομία της Πολιτείας και τις τοπικές Αρχές της Γιούτα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο επιβολής του νόμου που επιβεβαίωσε τις δηλώσεις Τραμπ, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Οι ομοσπονδιακές Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομά του, καθώς βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία διερεύνησης στοιχείων και εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει λεπτομέρειες της τρέχουσας έρευνας.

Σημειώνεται πως το FBI έχει ήδη ανακτήσει το όπλο του υπόπτου, το οποίο βρέθηκε σε δάσος κοντά στο σημείο της δολοφονίας, ενώ στις σφαίρες φέρεται να είχε χαράξει μηνύματα υπέρ των τρανς. Παράλληλα, το FBI είχε επικηρύξει τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, προσφέροντας 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα βοηθούσαν στη σύλληψή του. Νωρίτερα, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε συνέντευξη στο Fox News, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο δράστης θα καταδικαστεί με τη θανατική ποινή, ενώ, μιλώντας για τον Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε με μία σφαίρα ενώ μιλούσε σε πανεπιστήμιο, είπε πως ήταν «σαν γιος» του.