Υπό κράτηση είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Μιλώντας σε εκπομπή του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ένα άτομο είναι υπό κράτηση, το οποίο θεωρείται ο ύποπτος για τη δολοφονία «με υψηλό βαθμό βεβαιότητας».

«Νομίζω ότι τον πιάσαμε», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

Κοντινό του πρόσωπο παρέδωσε τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, ο Τραμπ δήλωσε ότι «κάποιος πολύ κοντινός» στον ύποπτο τον παρέδωσε.

Ο Τραμπ είπε ότι ένας «πάστορας που είχε σχέση με την αστυνομία» φέρεται να αναγνώρισε τον δράστη. Στη συνέχεια, όπως είπε, ο πατέρας του δράστη έπεισε το παιδί του να πάει στην αστυνομία.

«Έχουν κάποιον που πιστεύουν ότι το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Δεν υπάρχει, για την ώρα, επιβεβαίωση από το FBI ή το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα ότι έχουν ύποπτο υπό κράτηση. Πάντως, πηγή του Reuters επιβεβαιώνει πως πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο για τη δολοφονία Κερκ είναι υπό κράτηση από τις Αρχές της Γιούτα.

«Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, αλλά τα γεγονότα είναι τα γεγονότα, έχουμε αυτόν που ψάχνουμε», λέει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ελπίζει ο δολοφόνος του Κερκ να καταδικαστεί σε θανατική ποινή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ελπίζει ο δολοφόνος του Κερκ να λάβει τη θανατική ποινή.

Ο Τραμπ είπε: «Ο Κερκ ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό», ενώ πρόσθεσε πως ενημερώθηκε ότι ο ύποπτος είναι υπό κράτηση «πέντε λεπτά πριν μπω μέσα».

Σημείωωσε ότι οι τοπικές Αρχές «έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν». «Όλα πήγαν καλά», είπε.

Ο ύποπτος είναι 28 ή 29 ετών, σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι «28 ή 29 ετών», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εξάλλου, νωρίτερα, οι Άρχές είχαν αναφέρει πως ο ύποπτος είναι σε ηλικία φοιτητή.

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν «σαν γιος μου»

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, λέγοντας ότι ήταν «σαν γιος» του.

Τον χαρακτήρισε «λαμπρό άνθρωπο» που «με βοήθησε με το TikTok», προσθέτοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί κανονικά δεν κερδίζουν τους νέους ψηφοφόρους.

«Δεν έχω ξαναδεί νέους ανθρώπους να ακολουθούν όλοι ένα πρόσωπο, όπως έκαναν με τον Τσάρλι», σημείωσε.

Ο Τραμπ λέει ότι δεν παρακολούθησε το βίντεο της δολοφονίας του Κερκ

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν ήθελε να δει το βίντεο της επίθεσης, τονίζοντας πως δεν ήθελε να θυμάται τον Κερκ με αυτόν τον τρόπο.

Ο πρόεδρος είπε ότι άκουσε πως το βίντεο ήταν «φρικιαστικό».

Σημειώνεται πως την Πέμπτη το FBΙ ανακοίνωσε πως θα δώσει 100.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον ύποπτο, του οποίου τις φωτογραφίες δημοσίευσε νωρίτερα, καλώντας τον κόσμο να βοηθήσει στην έρευνα. Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο που δείχνει τον δράστη να αποχωρεί από την οροφή, από όπου πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ.

Το FBI, επιπλέον, εντόπισε νωρίτερα το όπλο του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, το οποίο ανακτήθηκε από δασώδη περιοχή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις σφαίρες του όπλου είχαν χαραχτεί μηνύματα υπέρ των τρανς.