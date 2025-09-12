Την ώρα που συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, το FBI και οι Αρχές της Γιούτα δημοσίευσαν ένα νέο βίντεο που δείχνει τον ύποπτο να φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος, τρέχοντας πάνω από τις στέγες και πηδώντας από την άκρη πριν μπει σε μια δασώδη περιοχή.

Ένα μαύρο μπλουζάκι με την αμερικανική σημαία και παπούτσια Converse επισημαίνονται ως «χαρακτηριστικά» στοιχεία του υπόπτου που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, έναν βασικό σύμμαχο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον ύποπτο. Πάντως, δεν έχει συλληφθεί ακόμη κανένας, αλλά πηγές αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει το όνομα του «υπόπτου». Το FBI προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες.

Ένα τουφέκι που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε σε δάσος κοντά στο σημείο της δολοφονίας.

Βίντεο και φωτογραφίες: Ο ύποπτος φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του Κερκ

Αυτό είναι το νέο βίντεο που δημοσίευσαν οι Αρχές με τον ύποπτο να φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος:

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από το βίντεο που δείχνουν τις κινήσεις του μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο:

Ο δράστης ήταν «πιθανώς κυνηγός», δήλωσε πρώην πράκτορας του FBI

Ο πρώην πράκτορας του FBI, Ντένις Φρανκς, μίλησε νωρίτερα στο BBC News Channel και είπε ότι πιστεύει ότι ο δράστης ήταν πιθανώς «κυνηγός».

«Χρειαζόταν μεγάλη αυτοπεποίθηση για να πυροβολήσει, να εκτελέσει και να χτυπήσει εκεί που χτύπησε», είπε στο BBC, εξηγώντας ότι η απόσταση της βολής δεν θα ήταν εύκολη ακόμα και για έναν έμπειρο σκοπευτή.

Ενώ «οποιοσδήποτε μπορεί να πάει σε ένα σκοπευτήριο και να εξασκηθεί», ο πρώην πράκτορας του FBI είπε ότι ήταν ο συνδυασμός της περιοχής και της «αυτοπεποίθησης» του δράστη που του αποδεικνύει ότι το άτομο που πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ θα μπορούσε να είναι κυνηγός.

«Από συμπεριφορικής άποψης, τείνω να πιστεύω ότι ενήργησε μόνος του», είπε.

Προέτρεψε τον κόσμο να είναι υπομονετικός και επανέλαβε ότι είναι σίγουρος ότι ο δράστης θα ταυτοποιηθεί, οπότε είναι «θέμα χρόνου να τον βρουν».

Ο Τραμπ θα απονείμει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος χθες κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε προχθές Τετάρτη, «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».

Ο Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός ινφλουένσερ με μεγάλη επιρροή, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα (δυτικά) την Τετάρτη 10/9. Επικεφαλής του σημαντικότερου πιθανόν νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση προχθές το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.