Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα απονείμει στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Η ημερομηνία της τελετής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, πρόσθεσε, αλλά είπε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως θα υπάρξει «πολύ μεγάλο πλήθος».

Το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας είναι ένα βραβείο που απονέμεται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να αναγνωρίσει άτομα που έχουν «μια ιδιαίτερα αξιοκρατική συμβολή στην ασφάλεια ή τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, την παγκόσμια ειρήνη, πολιτιστικές ή άλλες σημαντικές δημόσιες ή ιδιωτικές προσπάθειες».

Ο Κερκ, είπε ο Τραμπ, ήταν ένας «γίγαντας της γενιάς του, υπερασπιστής της ελευθερίας και έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους».

«Οι προσευχές μας είναι με την υπέροχη σύζυγό του, την Έρικα, και τα όμορφα παιδιά του, είναι πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Μας λείπει πολύ, όμως δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η φωνή του Τσάρλι και το θάρρος που ενέπνευσε στις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων, ιδιαίτερα νέων, θα συνεχίσουν να ζουν».