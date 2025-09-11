Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το FBI σημειώνει «μεγάλη πρόοδο» στην αναζήτηση του δράστη για τη δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.



Τόνισε πως υπάρχουν «ενδείξεις» για το κίνητρο του δράστη, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



«Είναι ένα κτήνος, ένα απόλυτο κτήνος. Ελπίζω να τον πιάσουν και να τον συλλάβουν».



Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για την ασφάλειά του, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα, ανησυχώ περισσότερο για τη χώρα μας.



Έχουμε μια ομάδα ριζοσπαστικών αριστερών τρελών εκεί έξω, απόλυτα τρελών, και θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα». Είπε ότι μίλησε με τη σύζυγο του Τσάρλι Κερκ, την οποία περιέγραψε ως «απολύτως συντετριμμένη».