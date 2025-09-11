Ο Τσάρλι Κερκ αφήνει περιουσία 12 εκατομμυρίων στη χήρα του Έρικα Φράντζβε, η οποία είναι πρώην Μις Αριζόνα, όπως και μια πανάκριβη βίλα.

Ο 31χρονος που ασχολήθηκε με την πολιτική από την ηλικία των 18 ετών, κατάφερε να κερδίσει εκατομμύρια μέσω των social media και στηρίζοντας τις προεκλογικές εκστρατείες του Ντόναλντ Τραμπ.

Έρικα Φράντζβε και Τσάρλι Κερκ

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα realestate.com.au, ο Κερκ αφήνει περιουσία 12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επίσης, αφήνει και την πολυτελή έπαυλη που έμενε με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας τριών ετών και ενός έτους.

Με βάση το δημοσίευμα, η αξία της βίλας είναι 5,25 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τους τελευταίους μήνες σκόπευε να την πουλήσει, με την τιμή να ξεκινά στα 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

Δείτε φωτογραφίες από σπίτι του Τσάρλι Κερκ: