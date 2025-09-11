Το Comedy Central «έκοψε» ένα επεισόδιο του South Park που διακωμωδούσε τον influencer Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη New York Post, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του 31χρονου, στο αμερικανικό δίκτυο θα προβάλλονταν το επεισόδιο «Got a Nut», που ήταν το δεύτερο επεισόδιο της 27ης σεζόν.

Σε αυτό, εμφανίζεται ένας από τους πρωταγωνιστές να αντιγράφει τον Τσάρλι Κερκ και να κάνει την ανάγκη του, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί live στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαντά σε χρήστες με επιχειρήματα του 31χρονου.

Το Comedy Central δεν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, αλλά επιβεβαίωσε το κόψιμο του επεισοδίου, αναφέροντας ότι δεν θα προβληθεί ξανά μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα, λόγω της δολοφονίας.

Σημειώνεται, ότι οπαδοί του 31χρονου είχαν κατηγορήσει για «ρατσισμό» το South Park, επειδή διακωμωδούσε τον αγαπημένο τους influencer. Ωστόσο, ο ίδιος σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει, δήλωνε πως λάτρευε το συγκεκριμένο επεισόδιο, επειδή «αποδείκνυε τις θέσεις του».