Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία του ακτιβιστή της αμερικανικής δεξιάς, Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη.

Ο Κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, αποκάλυψε ότι συγγενής του Ρόμπινσον επικοινώνησε με οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε σερίφη, αποκαλύπτοντας πως ο 22χρονος είχε ομολογήσει την εμπλοκή του στη δολοφονία.

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο Κοξ δήλωσε: «Η οικογένεια έκανε το σωστό, και αυτό βοήθησε να υπάρξει μια γρήγορη εξέλιξη στην υπόθεση.»

Η έρευνα των Αρχών βασίστηκε σε συνδυασμό φυσικών στοιχείων και υλικού από κάμερες ασφαλείας. Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το FBI δείχνει τον ύποπτο να πηδά από τη στέγη ενός κτιρίου του πανεπιστημίου λίγο μετά τον πυροβολισμό.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένα ζευγάρι παπούτσια Converse, που φαίνονται στο βίντεο και ταιριάζουν με αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος. Εκτός από πατημασιές, εντοπίστηκαν αποτυπώματα παλάμης και πήχη, τα οποία ταυτοποιήθηκαν.

Ο επικεφαλής του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, ανέφερε: «Τα στοιχεία περιόρισαν σημαντικά τον κύκλο υπόπτων και επιβεβαίωσαν την παρουσία του Ρόμπινσον στη σκηνή του εγκλήματος.»

Σε δασική περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο, εντοπίστηκε ένα όπλο υψηλής ισχύος τύπου Mauser, καλυμμένο με πετσέτα και κρυμμένο κάτω από θάμνους. Σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν ένα παλαιότερο μοντέλο διαμετρήματος .30-06, με κάλυκα ήδη στη θαλάμη.

Το όπλο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια του FBI στο Κουάντικο για εξετάσεις DNA και αποτυπωμάτων.

Παράλληλα, οι ερευνητές αποκάλυψαν ψηφιακές συνομιλίες ανάμεσα στον Ρόμπινσον και τον συγκάτοικό του, όπου γινόταν λόγος για κρύψιμο του όπλου, παρακολούθηση του χώρου και αναφορές ότι το όπλο είναι «μοναδικό» και χαραγμένο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και οι χαραγμένες φράσεις πάνω σε κάλυκες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος: «Notices Bulge OWO what’s this??», «Hey fascist! CATCH!» με σύμβολα βελών Σε άλλους κάλυκες: «O Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao!» και «If you read this, you are GAY Lmao». Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι αναφορές αυτές δείχνουν προμελέτη και ιδεολογικά κίνητρα.

Σύμφωνα με το FBI, ο Ρόμπινσον είχε γνώση της γεωγραφίας του πανεπιστημίου, είχε σχεδιάσει την επίθεση και είχε εμπειρία με όπλα και τακτικές κινήσεις. Η τροποποίηση του όπλου επιβεβαίωσε τις δεξιότητές του.

Ο κυβερνήτης Κοξ χαρακτήρισε την επίθεση «πολιτική δολοφονία», αναφέροντας ότι ο ύποπτος είχε μιλήσει με την οικογένειά του για την παρουσία του Κερκ στην πανεπιστημιούπολη το βράδυ πριν από την επίθεση. Η έρευνα για πιθανά κίνητρα και συνεργούς συνεχίζεται.

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε ότι ο Ρόμπινσον ταυτοποιήθηκε μέσα σε 33 ώρες και ότι πράκτορες έφτασαν στο σημείο μόλις 16 λεπτά μετά τη δολοφονία.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε καταδίκες πιθανών συνεργών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο Ρόμπινσον δεν έδρασε μόνος του.