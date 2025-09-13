H σύζυγος του δολοφονημένου Τσάρλι Κέρκ έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή μετά τον θάνατο του 31χρονου μιλώντας δακρυσμένη με λόγια καρδιάς για τον αδικοχαμένο άντρα της.

Η Έρικα Κερκ ξεκίνησε να μιλάει μετά από μια σύντομη σιωπηλή προσευχή.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και τους «πρώτους ανταποκριτές που αγωνίστηκαν ηρωικά για να σώσουν τη ζωή του Τσάρλι, καθώς και την αστυνομία που ενήργησε γενναία για να διασφαλίσει ότι δεν υπήρχαν άλλα θύματα εκείνο το φρικτό απόγευμα».

Κράτησε τα δάκρυά της ενώ μιλούσε.

Η μετάδοση ξεκίνησε με μερικά λεπτά σιωπής, ενώ η κάμερα είχε πλαισιώσει την άδεια καρέκλα του Τσάρλι Κερκ.

Μια φωτογραφία του Κερκ εμφανίστηκε στο βήμα της, με την επιγραφή: «Είθε ο Τσάρλι να δεχθεί στα ελεήμονα χέρια του Ιησού, του αγαπημένου μας Σωτήρα».

Η Έρικα Κερκ, καταβεβλημένη από τα συναισθήματα, συνέχισε να ευχαριστεί τους υπαλλήλους της Turning Point USA – την οργάνωση που είχε συνιδρύσει ο σύζυγός της. «Η καρδιά μου είναι με κάθε έναν από τους υπαλλήλους του άντρα μου που έχασαν έναν φίλο και μέντορα», είπε. «Αγαπούσε αυτό που έκανε».

Erika Kirk, wife of Charlie Kirk, addresses the Nation



Every American needs to watch this pic.twitter.com/I6KgGIUgAO — Libs of TikTok (@libsoftiktok) September 13, 2025

Ευχαρίστησε τον Τραμπ

Μιλώντας μέσα από δάκρυα, η Έρικα Κερκ ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένειά του για την υποστήριξή τους μετά την επίθεση. «Κύριε Πρόεδρε, ο άντρας μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι κι εσείς τον αγαπούσατε. Πραγματικά. Η φιλία σας ήταν εκπληκτική. Τον στηρίξατε υπέροχα, όπως και εκείνος εσάς», είπε.

Επίσης, ευχαρίστησε τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, Ούσα, για το ότι «τον έφεραν στο σπίτι».

«Ο Τσάρλι έλεγε ότι αν ποτέ διεκδικούσε δημόσιο αξίωμα, η κορυφαία του προτεραιότητα θα ήταν η αναβίωση της αμερικανικής οικογένειας. Αυτή ήταν η προτεραιότητά του», συνέχισε η Έρικα Κερκ.

«Ο Τσάρλι αγαπούσε τη ζωή. Αγαπούσε τη δική του ζωή. Αγαπούσε την Αμερική», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ανέφερε μερικά από τα χόμπι του και τις αγαπημένες του αθλητικές ομάδες.

«Go Ducks», είπε, αναφερόμενη στην ομάδα του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, προσθέτοντας ότι εκείνος θα ήθελε να το πει γιατί αγωνίζονται την Κυριακή.

«Αλλά πάνω από όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και με αγαπούσε εμένα. Με όλη του την καρδιά. Και φρόντιζε να το ξέρω κάθε μέρα».

Στη συνέχεια τον χαρακτήρισε «τέλειο» πατέρα, ενώ δάκρυα κυλούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας της.

Η Έρικα Κερκ, φορώντας ένα σταυρό στο λαιμό, συνέχισε να επικεντρώνεται στη θρησκεία, παραθέτοντας ένα αποσπάσμα από τη Βίβλο. «Άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του γι’ αυτήν. Εξύμνησε τον Θεό και τόνισε ότι είναι «απίστευτα καλός».

Το μήνυμα της προς τους δράστες της δολοφονίας

Η Έρικα Κερκ απευθύνθηκε στους «υπεύθυνους» για τη «δολοφονία» του συζύγου της.

«Δεν έχετε ιδέα τι έχουν κάνει. «Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της ελεήμονος αγάπης του Θεού», τόνισε

Η Κερκ απευθύνθηκε στους «κακοποιούς» με το εξής μήνυμα: «Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο, οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή. «Όλοι πρέπει να το ξέρουν: Αν νομίζατε ότι η αποστολή του άντρα μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα τι μόλις απελευθερώσατε σε ολόκληρη αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσμο, δεν έχετε ιδέα».

Η Έρικα Κερκ υποσχέθηκε να συνεχιστεί η περιοδεία στα πανεπιστήμια, μόλις λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι, σε ένα πανεπιστήμιο της Γιούτα. «Δεν τα παράτησε ποτέ. Ένα από τα συνθήματά του ήταν «ποτέ υποχώρηση». Και θέλω να πω ότι ούτε εμείς θα υποχωρήσουμε ποτέ», δήλωσε η Έρικα με αποφασιστικό τόνο. «Η περιοδεία στα πανεπιστήμια θα συνεχιστεί. Θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες περιοδείες τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε. Η ιδεολογία του θα εξακολουθήσει να διαδίδεται, επισήμανε, συμπληρώνοντας: «Σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, αμφιβολίες και αβεβαιότητα, η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει».

Προς το τέλος της ομιλίας της, η Έρικα Κερκ κάλεσε τους νέους να ενταχθούν στο πολιτικό κίνημα του εκλιπόντα συζύγου της.

Παράλληλα, προέτρεψε τους ανθρώπους να γίνουν μέλη μιας εκκλησίας.

Στη συνέχεια έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της: «Υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει», δεσμευόμενη να κάνει το κίνημά του «το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα».

Η Έρικα Κερκ ανέφερε ότι δεν θυμάται πότε κοιμήθηκε τελευταία φορά και μοιράστηκε μια ιστορία για την κόρη τους, την οποία αποκαλούσαν GG, όταν εκείνη έτρεξε στην αγκαλιά της το προηγούμενο βράδυ.

««Πού είναι ο μπαμπάς;»» ρώτησε η GG.

«Τι λες σε ένα παιδί τριών χρονών;» ρώτησε. «Μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ. Μην ανησυχείς. Είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού, μπορεί να καλύψει τον προϋπολογισμό σου για τα μύρτιλα», είπε η Έρικα.

Η Έρικα ολοκλήρωσε την ομιλία της απευθυνόμενη απευθείας στον εκλιπόντα σύζυγό της: «Ανυπομονώ να σε ξαναδώ μια μέρα».

Κατέληξε λέγοντας: «Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».