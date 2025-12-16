Το δικαστήριο δικαίωσε τελικά τον Κιλιάν Εμπαπέ στη διαμάχη του με την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία θα πρέπει να του δώσει το ποσό των 61 εκατ. ευρώ.

Ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε από τους Παριζιάνους το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος, υπογράφοντας στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ήταν μια ήρεμη αποχώρηση, όμως, καθώς πήγε στα δικαστήρια με την πρώην ομάδα του, την οποία κατηγορούσε ότι δεν του είχε πληρώσει τους μισθούς τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024, συν δύο μπόνους.

Η Παρί, από την άλλη πλευρά, ισχυριζόταν ότι δεν είχε κάποια οικονομική υποχρέωση προς τον Εμπαπέ, αυτό όμως δεν κατάφερε να το αποδείξει στο δικαστήριο. Έτσι, η απόφαση ήταν υπέρ του Γάλλου σταρ, ο οποίος θα πρέπει να πάρει από την πρώην ομάδα του το ποσό που διεκδικούσε, δηλαδή 61 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη δημοσίευση της απόφασης για ένα μήνα στην επίσημη ιστοσελίδα της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον δικηγόρο του παίκτη να δηλώνει ικανοποιημένος από την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «λογική» και «αναμενόμενη».