Το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ξέσπασε συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στο τουρκικό ποδόσφαιρο, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει νέες ποινές σε 224 παίκτες και 24 διαιτητές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το προηγούμενο διάστημα ο Τύπος της Τουρκίας, θα γινόταν χαμός με αποκαλύψεις για την εμπλοκή προέδρων, προπονητών και άλλων παραγόντων των ομάδων στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει προς το παρόν. Υπάρχουν, όμως, εξελίξεις, οι οποίες αφορούν στους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας ανακοίνωσε νέες ποινές σε 224 παίκτες, εκ των οποίων οι 197 είναι ερασιτέχνες, αλλά και σε 24 διαιτητές. Οι ποινές προβλέπουν αποκλεισμό από 45 ημέρες μέχρι και έναν χρόνο, με τους αρμόδιους να τονίζουν πως η μάχη κατά της χειραγώγησης αγώνων θα συνεχιστεί.

Πρόκειται για ένα σκάνδαλο στο οποίο έχουν εμπλακεί και παίκτες της Γαλατασαράι και της Φενέρμπαχτσε, κάποιοι εκ των οποίων συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα.