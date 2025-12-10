Το πετρέλαιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση του τον τελευταίο μήνα, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να ανησυχούν για το πώς μια ενδεχόμενη υπερπροσφορά του αργού θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές.

Το West Texas Intermediate ανέβηκε πάνω από τα 58 δολάρια το βαρέλι, αφότου σημείωσε απώλειες 3% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το Brent έκλεισε κοντά στα 62 δολάρια. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι η εγχώρια παραγωγή αργού φέτος θα φτάσει τα 13,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό και αυξάνοντας την προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

«Είτε μιλάμε για υπερπροσφορά είτε για υπερ-υπερπροσφορά, είναι δύσκολο να την αποφύγεις», σχολίασε ο Saad Rahim, επικεφαλής οικονομολόγος της Trafigura Group.

Σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά 4,8 εκατομμύρια βαρέλια, όπως προκύπτει από έγγραφο που είδε το Bloomberg. Την ίδια στιγμή τα αποθέματα καυσίμων -τόσο της βενζίνης όσο και των αποσταγμένων προϊόντων, όπως το ντίζελ- παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις.

Τα επίσημα στοιχεία αναμένονται να ανακοινωθούν σήμερα.