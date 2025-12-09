Η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιήθηκε μετά τη μεγαλύτερη πτώση της τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις αυτής της εβδομάδας για να εκτιμήσουν το μέγεθος της υπερπροσφοράς στην αγορά.

Η τιμή του Brent διαπραγματευόταν πάνω από 62 δολάρια το βαρέλι, αφού είχε υποχωρήσει κατά 2% τη Δευτέρα, ενώ το West Texas Intermediate βρισκόταν κοντά στα 59 δολάρια.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει την εβδομαδιαία έκθεσή της την Τρίτη, ενώ αργότερα μέσα στην εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας και τον OPEC, που «θα ρίξουν φως» στην πραγματική κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προβλέπει ρεκόρ πλεονάσματος για το πετρέλαιο το επόμενο έτος, ενώ οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αλλαγές στις προβλέψεις της αγοράς. Από τις αρχές Νοεμβρίου, το αργό διαπραγματεύεται σε στενό εύρος περίπου 4 δολαρίων το βαρέλι, με τους επενδυτές να σταθμίζουν παράλληλα τις συνέπειες των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών.

«Το πλεόνασμα στην αγορά πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί το 2026, με την προσφορά να υπερβαίνει τη ζήτηση κατά περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», δήλωσε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING Groep NV. «Προβλέπουμε ότι η τιμή του Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 57 δολάρια το βαρέλι, βασιζόμενοι στην εκτίμηση ότι οι ροές ρωσικού πετρελαίου θα συνεχιστούν κανονικά παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ».

Η Ινδία, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού μέσω θαλάσσης, αναμένεται να μειώσει τις εισαγωγές της, ενώ η αγορά ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα της Νότιας Ασίας αναμένεται σύμφωνα με το Bloomberg να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα.

Παράλληλα, το Bloomberg αναφέρει πως οι συνεχείς επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλούν να ανατρέψουν την παραγωγή πετρελαίου και τις εξαγωγές της Ρωσίας προς τις διεθνείς αγορές.