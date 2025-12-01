Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 1% τη Δευτέρα, αφότου η Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας (CPC) σταμάτησε τη φόρτωση στον υπεράκτιο τερματικό σταθμό της έξω από το Νοβοροσίσκ λόγω επίθεσης με drone. Ταυτόχρονα, η αυξημένη ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα ενέτεινε τις ανησυχίες για μελλοντική προσφορά, ενώ ο OPEC+ αποφάσισε να διατηρήσει σταθερά τα επίπεδα παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα το Brent ενισχύθηκε κατά 71 σεντς (1,14%), φτάνοντας τα 63,09 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε, σύμφωνα με το Reuters, άνοδο 68 σεντς (1,16%), αγγίζοντας τα 59,23 δολάρια.

Η Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας (CPC), μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 1% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σταμάτησε τις εργασίες της μετά τη ζημιά που προκάλεσε ένα ουκρανικό drone στον υπεράκτιο τερματικό σταθμό της έξω από το Νοβοροσίσκ. Παρ’ όλα αυτά, η Chevron, ως μέτοχος της CPC, ανέφερε το βράδυ της Κυριακής ότι οι φορτώσεις συνεχίζονται στο ρωσικό λιμάνι.

Οι επιθέσεις στον τερματικό σταθμό οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της μείωσης των όγκων εξαγωγών, δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo. Η Ουκρανία έχει επίσης επιτεθεί σε δύο δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν προς το Νοβοροσίσκ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI έκλεισαν χαμηλότερα την Παρασκευή για τέταρτο συνεχόμενο μήνα — το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2023 — καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερη παγκόσμια προσφορά πίεσαν τις τιμές.

«Για αρκετό καιρό κυριαρχούσε το αφήγημα της υπερπροσφοράς στην αγορά πετρελαίου, επομένως η απόφαση του OPEC+ να διατηρήσει τον στόχο παραγωγής του πρόσφερε κάποια ανακούφιση και βοήθησε στη σταθεροποίηση των προσδοκιών για την αύξηση της προσφοράς τους επόμενους μήνες», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια της LSEG, Anh Pham.

Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα» πρέπει να θεωρείται κλειστός, μια ανακοίνωση που αναζωπύρωσε την αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου, δεδομένου ότι η Βενεζουέλα αποτελεί σημαντικό παραγωγό αργού. Την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε πως είχε συνομιλήσει με τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.