Σύμφωνα με αναφορές από ουκρανικά μέσα και υπηρεσίες, δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου», τα Kairo και Virat, δέχθηκαν επίθεση από θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη (drones “Sea Baby”) στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο σκιώδης στόλος (shadow fleet) της Ρωσίας, είναι ο στόλος που χρησιμοποιείται για να μεταφέρονται ρωσικά ενεργειακά προϊόντα κάτω από άλλες σημαίες ώστε να παρακαμφθούν διεθνείς κυρώσεις.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη 13η Κεντρική Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας της SBU σε συνεργασία με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Τα πλοία, που φέρονται να ήταν κενά κατά τη στιγμή της επίθεσης και κατευθύνονταν προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ για φόρτωση, υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» και σύμφωνα με τις πηγές «τέθηκαν εκτός λειτουργίας».

WATCH: SBU naval drones struck two sanctioned Russian “shadow fleet” oil tankers — KAIRO and VIRAT — in the Black Sea.



The operation was carried out jointly by the SBU’s 13th Military Counterintelligence Directorate and the Ukrainian Navy.



Video from the strike shows both… https://t.co/vjuT8wbJqU pic.twitter.com/6koddFVbDB — Clash Report (@clashreport) November 29, 2025

Σύμφωνα με το Κίεβο, η κίνηση αυτή στοχεύει στη διατάραξη των ροών πετρελαίου της Ρωσίας και στην αποδυνάμωση του “σκιώδους στόλου” που χρησιμοποιείται για την παρακάμψη διεθνών κυρώσεων.

Η επίθεση καταγράφεται ως μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Ουκρανίας να πλήξει τις υποδομές που επιτρέπουν στην Μόσχα να παρακάμπτει οικονομικές και ενεργειακές κυρώσεις, εν μέσω του πολέμου και της διεθνούς απομόνωσης της Ρωσίας.