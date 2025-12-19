Πάνω από 10.000 αγρότες με 1.000 τρακτέρ διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες εναντίον της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Η διαμαρτυρία των Γάλλων αγροτών άφησε πίσω της ένα καμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο και τόνους από πατάτες στην άσφαλτο.

🇧🇪 Potato Aftermath, Brussels, Belgium



The farmer protest against the EU, saw them line the streets of Brussels with potatoes everywhere.



What is this BMW get stuck the morning after! pic.twitter.com/vJdFWPKvGh — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 19, 2025

Αυτήν την ευκαιρία άρπαξαν κάτοικοι των Βρυξελλών, που έσπευσαν να μαζέψουν τις πατάτες που είχαν ρίξει οι αγρότες μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο.

Des habitants viennent ramasser des patates sur le bord des routes à #Bruxelles après que des #agriculteurs ont déversé des bennes.#Brussels #Brussel pic.twitter.com/Ukartwc7WB — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur έχει ως στόχο τη σύσταση της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, που θα αριθμεί 780 εκατομμύρια καταναλωτές. Η υπογραφή της συμφωνίας μεταφέρθηκε για τον Ιανουάριο, ωστόσο οι αγρότες που κατέκλυσαν τους δρόμους των Βρυξελλών δεν μιλούν για νίκη, αλλά για έκρηξη οργής.