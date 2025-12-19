Πάνω από 10.000 αγρότες με 1.000 τρακτέρ διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες εναντίον της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Η διαμαρτυρία των Γάλλων αγροτών άφησε πίσω της ένα καμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο και τόνους από πατάτες στην άσφαλτο.

Αυτήν την ευκαιρία άρπαξαν κάτοικοι των Βρυξελλών, που έσπευσαν να μαζέψουν τις πατάτες που είχαν ρίξει οι αγρότες μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur έχει ως στόχο τη σύσταση της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, που θα αριθμεί 780 εκατομμύρια καταναλωτές. Η υπογραφή της συμφωνίας μεταφέρθηκε για τον Ιανουάριο, ωστόσο οι αγρότες που κατέκλυσαν τους δρόμους των Βρυξελλών δεν μιλούν για νίκη, αλλά για έκρηξη οργής.