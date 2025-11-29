H κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο και του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει συνθήκες διαρκούς ανασφάλειας στο Καράκας.

Στο θρίλερ που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες έρχεται να προστεθεί και η φημολογία ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη χώρα σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN Brazil.

Avião que já foi usado por Maduro viaja para fronteira com o Brasil https://t.co/2UII9aGwj5 — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 29, 2025

Επίσης σύμφωνα με την ιστοσελίδα ADSB Exchange, η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, ένα αεροσκάφος αναχώρησε από το Καράκας και πέταξε στα σύνορα με την πολιτεία Ροράιμα της Βραζιλίας πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Το αεροσκάφος στο οποίο αναφέρεται η εν λόγω ιστοσελίδα είναι ένα Airbus A-319, με αριθμό YV2984, που εκμεταλλεύεται η Conviasa, μια κρατική αεροπορική εταιρεία της Βενεζουέλας. Το αεροπλάνο περιγράφεται από τον ιστότοπο ως «κυβερνητικό αεροσκάφος VIP» και έχει χρησιμοποιηθεί από τον Νικολάς Μαδούρο σε επίσημα ταξίδια.

Ωστόσο, καμία άλλη ένδειξη δεν υπάρχει που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι στο αεροσκάφος αυτό επέβαινε ο Μαδούρο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Santa Elena de Uairén, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βραζιλία, κάτι που ισοδυναμεί με λίγο 12 λεπτά οδήγησης. Η διαδρομή που παρακολούθησε στη συνέχεια το ADSB Exchange δείχνει ότι το αεροσκάφος επέστρεψε κοντά στο Καράκας.

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση του βραζιλιάνικου στρατού στα σύνορα δεν έχει πληροφορίες σχετικά με πιθανή διαφυγή του Μαδούρο.

Επίσης, ο διεθνής αναλυτής του CNN, Lourival Sant’Anna, έμαθε από στρατιωτικές και πολιτικές πηγές ότι, μέχρι στιγμής, ο Μαδούρο δεν έχει επικοινωνήσει με τις βραζιλιάνικες αρχές. Η Διοίκηση του Βραζιλιάνικου Στρατού στα σύνορα επιβεβαίωσε στον αναλυτή ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν πιθανή διαφυγή του δικτάτορα της Βενεζουέλας.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει δημόσιο, διασταυρωμένο δημοσίευμα που να επιβεβαιώνει ότι ο Μαδούρο έφυγε το σενάριο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο φόντο μιας νέας, οξυμένης κρίσης.

Τις τελευταίες ώρες, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θεωρεί ως «εντελώς κλειστό» τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα — απευθύνοντας προειδοποίηση σε αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, διακινητές ναρκωτικών και λαθρομετανάστες.

Η κίνηση αυτή συνοδεύεται από αυξημένη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική και αναφορές για πτήσεις μαχητικών κοντά στον διεθνή εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, στοιχεία που εντείνουν την πίεση στο Καράκας και ενισχύουν το φόβο για ενδεχόμενο στρατιωτικό χτύπημα.

Η απάντηση του Καράκας: «Αποικιοκρατική απειλή»

Η αντίδραση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας ήταν άμεση και σφοδρή. Το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της πρεσβείας στη περιοχή Καραϊβικής, κατήγγειλε την ανακοίνωση Τραμπ ως «αποικιοκρατικού τύπου απειλή», υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ επιχειρούν να επιβάλουν «εξωεδαφική και παράνομη δικαιοδοσία» στον εναέριο χώρο της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του Καράκας γίνεται λόγος για «νέα, εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας», υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας.

Η κυβέρνηση Μαδούρο δεν έκρυψε την οργή της, αντιλαμβανόμενη την ανακοίνωση Τραμπ ως εκδήλωση αποικιοκρατικής λογικής — ένα μοτίβο που, όπως υποστηρίζει, έχει επαναληφθεί διαχρονικά από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο εγχώριων επεμβάσεων και πιέσεων.

Αν οι φήμες περί «εξόδου» του Μαδούρο προς Ιράν λάβουν πραγματική μορφή ή ακόμη και αν εκείνος επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία τότε το πολιτικό σκηνικό της Βενεζουέλας μοιάζει έτοιμο για σεισμό. Η απόπειρα «άτακτης διαφυγής» θα σήμαινε πως το καθεστώς αναγνωρίζει εμμέσως την αδυναμία του να κρατήσει τον έλεγχο.

Από την άλλη πλευρά, η επιθετική ρητορική και οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ συνιστούν ουσιαστική πρόκληση όχι απλώς διπλωματική ή ρητορική, αλλά με πιθανό στρατιωτικό χαρακτήρα.

Η ένταση έχει ήδη περάσει το όριο της λεκτικής κλιμάκωσης, και η Βενεζουέλα δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία απέναντι σε οποιαδήποτε «εξωεδαφική» επιβολή.