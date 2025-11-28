Το αρνητικό «σερί» της συνεχίζει η τιμή του πετρελαίου για ακόμα έναν μήνα, καθώς οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στη συνεδρίαση του OPEC+ το Σαββατοκύριακο και στις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Brent σταθεροποιήθηκε πάνω από τα 63 δολάρια το βαρέλι, μετά από μια μικρή άνοδο την Πέμπτη. Ταυτόχρονα, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς του αργού σημειώνει την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση του, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί του από τον Μάιο του 2023.

Το West Texas Intermediate διαπραγματευόταν κοντά στα 59 δολάρια, λίγο πριν «παγώσουν» οι συναλλαγές στο Nymex κατά τη διάρκεια της πρωινής ασιατικής συνεδρίασης.

Οι χώρες του OPEC+ συνεδριάζουν διαδικτυακά την Κυριακή και, σύμφωνα με αντιπροσώπους, είναι πιθανό να συνεχίσουν να ακολουθούν το σχέδιό τους για το «πάγωμα» της αύξησης της παραγωγής στις αρχές του 2026.

Η τιμή του Brent έχει μειωθεί κατά 15% από την αρχή του έτους, με τις τιμές να δέχονται πιέσεις καθώς οι αγορές αναμένουν υπερπροσφορά μετά την επανεκκίνηση της παραγωγικής ικανότητας του OPEC+.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι προτάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια μελλοντική συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών. Ο Αμερικανός προεδρικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να βρεθεί στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Ο τερματισμός της σύγκρουσης θα είχε σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά του πετρελαίου, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Ρωσία είναι από τους κορυφαίους παραγωγούς παγκοσμίως και οι ροές πετρελαίου της βρίσκονται υπό το καθεστώς αυστηρών δυτικών κυρώσεων. Μια ενδεχόμενη χαλάρωση των περιορισμών αυτών λόγω συμφωνίας θα μπορούσε να απελευθερώσει μεγάλες ποσότητες προς χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία.