Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν, αφού προηγουμένως είχαν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, ύστερα από ενδείξεις ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πιθανή συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα μπορούσε να άρει τους περιορισμούς στις ρωσικές εξαγωγές αργού, την ώρα που η παγκόσμια αγορά φαίνεται να οδεύει προς υπερπροσφορά.

Το West Texas Intermediate κινήθηκε, σύμφωνα με το Bloomberg, κοντά στα 58 δολάρια το βαρέλι αφότου σημείωσε πτώση 1,5% την Τρίτη, ενώ το Brent έκλεισε πάνω από τα 62 δολάρια.

Η Ουκρανία φαίνεται πως συμφώνησε χθες στο ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

«Η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα έχει αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία», ανέφερε σχετικό δημοσίευμα του ABC News, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πρόσφατα ότι «απομένουν μόνο λίγες διαφορές» και έστειλε τους διαπραγματευτές του για να πραγματοποιήσουν νέες συζητήσεις υψηλού επιπέδου με τις εμπλεκόμενες πλευρές.