Ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα την περασμένη εβδομάδα στο πανεπιστήμιο Μπράουν βρέθηκε νεκρός σε μια αποθήκη στο Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, μετά από ένα εξαήμερο ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο 48χρονος Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, Πορτογάλος υπήκοος που σπούδασε στο πανεπιστήμιο της πόλης Πρόβιντενς στο Ρόουντ Άιλαντ, πριν από περίπου 25 χρόνια.

It was a 48-year-old Portuguese man. Shame on everyone who doxxed a random Brown student because they don’t like his politics. pic.twitter.com/ZZcnyOB6Fn — Rikki Schlott (@RIKKISCHLOTT) December 19, 2025

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Πρόβιντενς, Όσκαρ Πέρεζ, δήλωσε ότι τα βίντεο και οι πληροφορίες από το κοινό οδήγησαν τους ερευνητές σε μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου βρήκαν το όνομα του υπόπτου και τον ταύτισαν με το πρόσωπο που αναζητούσαν.

Οι Αρχές δήλωσαν επίσης ότι πιστεύουν ότι ο Βαλέντε σκότωσε έναν καθηγητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης δύο ημέρες μετά τη σφαγή της 13ης Δεκεμβρίου στο Μπράουν.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ δήλωσε ότι ο Βαλέντε βρέθηκε νεκρός, έχοντας μαζί του μια τσάντα και δύο πυροβόλα όπλα. Τα στοιχεία που βρέθηκαν σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο σημείο ταυτίζονταν με αυτά της σκηνής του φόνου στο πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς.

Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο Βαλέντε πέθανε από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο, ενώ η αστυνομία δεν μπόρεσε να σχολιάσει πόσο καιρό μπορεί να βρισκόταν μέσα στην αποθήκη.

«Παρόλο που ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός απόψε, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI, Τεντ Ντοκς, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία είχε αποστείλει περίπου 500 πράκτορες για να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές στην έρευνα.

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν, Κριστίνα Πάξον, δήλωσε ότι ο Βαλέντε ήταν εγγεγραμμένος στο πανεπιστήμιο από το φθινόπωρο του 2000 έως την άνοιξη του 2001 και έκανε διδακτορικό στη φυσική. Δεν είχε «καμία ενεργή σχέση αυτή την περίοδο» με το Μπράουν, είπε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο Βαλέντε πυροβόλησε και σκότωσε τον καθηγητή του MIT, Νούνο Φ. Γκόμες Λουρέιρο, 47 ετών, τη Δευτέρα στο σπίτι του στο Μπρούκλαϊν, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από την Πρόβιντενς.

Τόσο το θύμα όσο και ο ύποπτος είχαν σπουδάσει στο ίδιο πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι οι υποθέσεις συνδέθηκαν όταν το όχημα του υπόπτου αναγνωρίστηκε μέσω βίντεο από κάμερες παρακολούθησης και ενός μάρτυρα στο πανεπιστήμιο Μπράουν. Το ίδιο αυτοκίνητο εντοπίστηκε κοντά στον τόπο της δολοφονίας του καθηγητή στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης, αναφέρει το BBC.

«Χρησιμοποιούσε ένα τηλέφωνο που δεν μπορούσε να εντοπιστεί», δήλωσε η Λία Μπ. Φόλεϊ, εισαγγελέας της Μασαχουσέτης. «Ήταν πολύ επιδέξιος στο να κρύβει τα ίχνη του».

Άγνωστο το κίνητρο

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει κανένα πιθανό κίνητρο για καμία από τις δύο επιθέσεις.

Επί μέρες, το κοινό εξέφραζε την απογοήτευσή του για την έρευνα σχετικά με τη δολοφονία στο πανεπιστήμιο Μπράουν το περασμένο Σάββατο, αφού φαινόταν να έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος σχεδόν μια εβδομάδα μετά την επίθεση.

Ένας ένοπλος εισέβαλε στο κτίριο μηχανικής Barus & Holley του πανεπιστημίου Μπράουν και άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων. Δύο φοιτητές σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν. Έξι παραμένουν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές αναγνώρισαν τα δύο θύματα ως την Έλλα Κουκ, 19 ετών, δευτεροετής φοιτήτρια από την Αλαμπάμα, και τον Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, 18 ετών, Ουζμπεκοαμερικανό πρωτοετή φοιτητή.

Η αστυνομία ζήτησε υπομονή από τους κατοίκους του Ρόουντ Άιλαντ και την Τετάρτη δημοσίευσε νέο βίντεο με ένα άτομο που απασχολούσε τις Αρχές, στο οποίο φαινόταν ένας άνδρας να περπατά στον πανεπιστημιακό χώρο φορώντας μαύρη μάσκα στο στόμα.

Το FBI πρόσφερε επίσης αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση, σύλληψη και καταδίκη του υπεύθυνου για την επίθεση.