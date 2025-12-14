Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στην Πρώβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ, μετά από μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα δύο φοιτητές να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι εννέα να τραυματιστούν.

Ο δράστης άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας περίπου στις 16:00 τοπική ώρα το Σάββατο, σε κτίριο όπου διεξάγονταν εξετάσεις. Το πανεπιστήμιο, ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού ενώ η αστυνομία αναζητά τον δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Φοιτητές σε διάφορα μέρη του campus συνεχίζουν να λαμβάνουν εντολή να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία μέχρι να τους συνοδεύσει η αστυνομία εκτός περιοχής.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Rhode Island Hospital, οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση. Τα ονόματα των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

«Αυτό είναι μια μέρα που ελπίζαμε ότι δεν θα ερχόταν στην κοινότητά μας. Είναι βαθιά καταστροφικό για όλους μας», δήλωσε η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν, Κριστίνα Πάξον, σε ανακοίνωσή της.

Η αστυνομία έδωσε περιορισμένες πληροφορίες για τον ύποπτο, συμπεριλαμβανομένου του ότι πρόκειται για άνδρα, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί η ταυτότητα ή το κίνητρο. Δεν είναι γνωστό αν ο δράστης έχει οποιαδήποτε σχέση με το πανεπιστήμιο. Καταγραφές από κάμερες δείχνουν τον ύποπτο να φεύγει από το κτίριο μετά την επίθεση, αν και το πρόσωπό του δεν είναι εμφανές.

Ο υποδιευθυντής της αστυνομίας της Πρώβιντενς, Τιμ Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν ντυμένος στα μαύρα και πιθανόν φορούσε μάσκα. Δεν είναι γνωστός ο τύπος όπλου που χρησιμοποίησε και αυτό δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. «Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να εντοπίσουμε τον ύποπτο», πρόσθεσε, ενώ επιπλέον δυνάμεις οπλισμένης αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η επίθεση έλαβε χώρα στο κτίριο Barus and Holley, μέρος της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Μπράουν, σε μεγάλη αίθουσα του πρώτου ορόφου. Καθηγήτρια Οικονομικών δήλωσε στο τοπικό μέσο Ocean State Radio ότι η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια ανασκόπησης για το μάθημά της, η οποία καθοδηγούνταν από τον βοηθό διδασκαλίας της.

«Είπε ότι ο δράστης μπήκε στην αίθουσα, φώναξε κάτι – δεν θυμάται τι – και άρχισε να πυροβολεί», ανέφερε η Ρέιτσελ Φρίντμπεργκ. «Οι φοιτητές προσπάθησαν να κρυφτούν στις θέσεις τους και πολλοί πυροβολήθηκαν», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι γύρω από το Πανεπιστήμιο Μπράουν έχουν λάβει οδηγία να παραμείνουν μέσα ή να αποφύγουν την περιοχή μέχρι την άρση της εντολής ασφαλείας. Η πανεπιστημιακή διοίκηση ανακοίνωσε ότι η αστυνομία θα εισέλθει σε μη κατοικημένα κτήρια για να συνοδεύσει τους ανθρώπους σε ασφαλή σημεία.

Η δημοσιογράφος Στεφ Ματσάδο από το Boston Globe δήλωσε στο BBC ότι τα εστιατόρια γύρω από το campus έχουν κλειδώσει τις πόρτες τους, με προσωπικό και πελάτες να περιμένουν μέσα μέχρι να αρθεί η εντολή έκτακτης ανάγκης. «Υπάρχουν φώτα που αναβοσβήνουν παντού», ανέφερε.

Αμέσως μετά την επίθεση, υπήρξε αναφορά ότι ύποπτος είχε συλληφθεί, αλλά σύντομα επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας που κρατήθηκε δεν είχε καμία εμπλοκή στην επίθεση.

Η Μαρί Καμάρα, 20 ετών, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Μπράουν από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε στο Associated Press ότι βρισκόταν στη βιβλιοθήκη και μπήκε εσπευσμένα σε εστιατόριο για να προστατευτεί κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, περνώντας εκεί τρεις ώρες κρυμμένη. «Όλοι είναι όπως εγώ, σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι που συνέβη κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Οι προγραμματισμένες εξετάσεις του Σαββάτου έχουν ακυρωθεί, δήλωσε ο Πρύτανης Φρανκ Ντόιλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο από τον ετήσιο αγώνα Army-Navy, χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομερό». «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για εκείνους που τραυματίστηκαν σοβαρά», δήλωσε.

Ο Κυβερνήτης της Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚι, σε δήλωση ανέφερε: «Η πρωτεύουσά μας βίωσε σήμερα μια αδιανόητη τραγωδία. Οι καρδιές μας είναι με τους ανθρώπους της Πρώβιντενς και όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν, με περισσότερους από 11.000 φοιτητές, αποτελεί μέρος της Ivy League, ενός δικτύου ελίτ πανεπιστημίων στη βορειοανατολική Αμερική. Βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ρόουντ Άιλαντ, περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Βοστόνη και 290 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη.

Η επίθεση αυξάνει τον αριθμό των μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ φέτος στους 389, σύμφωνα με τον ιστότοπο Gun Violence Archive (GVA), που ορίζει ως μαζική επίθεση κάθε περιστατικό με τέσσερα ή περισσότερα θύματα, ζωντανά ή νεκρά, εξαιρουμένου του δράστη.